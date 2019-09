Elena Morali piange per Scintilla/ “L’ho tradito ma non mi ha sbattuta fuori di casa”

Elena Morali piange davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 raccontando i retroscena del presunto tradimento di cui hanno parlato i giornali. Elena Morali ha tradito davvero Gianluca Fubelli Scintilla? Emozionata e provata da tutta la situazione, la Morali racconta a Barbara D’Urso di aver intrapreso una frequentazione con un altro uomo. Dopo aver visto un servizio sulla sua storia d’amore con Scintilla e sui rumors sul presunto tradimento con il produttore televisivo Daniele Di Lorenzo, Elena Morali chiarisce la propria posizione confermando di aver avuto un flirt con il produttore televisivo prima di tornare nuovamente tra le braccia del suo promesso sposo Scintilla. “Io ho già chiarito con Gianluca infatti è tornato la settimana scorsa dall’America. Io sono tranquilla perchè Gianluca sa tutto” – afferma la Morali trattenendo a stento le lacrime. “Sa tutto cosa?“, chiede Barbara D’Urso. “Quello che sto per dirti. Allora, circa un anno fa durante i nostri tira e molla, ho cominciato una frequentazione con questo ragazzo e quindi mentre io frequentavo lui, Gianluca frequentava altre ragazze, ma lui è più riservato. E’ andato avanti per un po’. Detto ciò, sono arrivata al punto in cui io ho messo da parte anche i miei progetti quando io e Gianluca ci siamo riavvicinati perchè io con questa persona avevo cominciato un rapporto anche lavorativo. Di fatti, ho rinunciato a due cose di lavoro che avevo con lui perchè a Gianluca non andava bene che io avessi dei rapporti con lui. Poi ho avuto un altro periodo di crisi con Gianluca e io mi sono riavvicinata a Daniele”, spiega la Morali confermando in parte i rumors delle ultime settimane.

ELENA MORALI: “VIVO CON SCINTILLA E SONO ANCORA INNAMORATA DI LUI”

Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono ancora fidanzati e vivono ancora insieme. “Sono ancora innamorata di Scintilla”: con queste parole, Elena Morali conferma di essere tornata con Gianluca Fubelli aggiungendo di non essere mai stata innamorata dell’altra persona. “Quest’estate ho raccontato tutto a Gianluca e ci siamo presi del tempo. Io, pora, sto ricominciando con Scintilla e, nel frattempo, ho ripreso alcuni progetti che mi portano a lavorare con Daniele“, spiega ancora la Morali che confessa di vivere ancora con Scintilla che considera una persona estremamente buona e intelligente. “Gianluca è una persona che ha un gran cuore ed una grande intelligenza. Una delle mie paure è ritrovarmi senza casa. Quando ci siamo lasciati, lui mi ha detto: ‘siccome so che sei uscita presto da casa e non hai riferimenti, l’unica cosa che non farò mai è sbatterti fuori. Se questa non è una persona che ha un grande cuore”, aggiunge la Morali tra le lacrime.





