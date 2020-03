Daniele Di Lorenzo Vs Elena Morali/ Scoop chock: “Rubato un anello di grande valore”

Non si ferma il gossip che ha come protagonista Elena Morali. Nell’ultima settimana si è molto parlato della showgirl in merito al flirt che sarebbe in corso con Luigi Mario Favoloso. Le rivelazioni più forti sono tuttavia giunte da Daniele Di Lorenzo, ex della Morali, che già a Pomeriggio 5 ha lanciato l’allarme su Elena che sarebbe addirittura “malata”. Le ultime indiscrezioni bomba su questa particolare vicenda le svela però Dagospia. Il noto portale fa sapere che Daniele Di Lorenzo avrebbe posto le basi per un ulteriore e scandaloso capitolo in questa vicenda che vede la Morali grande protagonista. “Cosa ci faceva giovedì sera al ‘Bolognese’ di Milano il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti (accompagnato da un suo assistente latino) con tal Daniele Di Lorenzo, ex amante di Elena Morali?” si legge.

Daniele Di Lorenzo, pesanti accuse per Elena Morali!

Lo scoop arriva subito dopo questo incipit: “Si mormora che il produttore (per mancanza di prodotti) abbia confessato al giornalista che l’ex pupa gli avrebbe rubato un anello di ingente valore. – e conclude – al ‘Bolognese’ di Milano si pongono le basi della nuova fiction Morali-Favoloso-Moric”. Rivelazioni molto scottanti che potrebbero scatenare su Elena Morali nuove e forti polemiche e mettere le basi per un confronto, faccia a faccia, proprio con Daniele Di Lorenzo, probabilmente proprio in uno dei salotti di Barbara D’urso. D’altronde è proprio alla conduttrice che Luigi Favoloso ha inoltre confermato di essere molto preso ed interessato alla prorompente showgirl. Cosa accadrà? Elena rispondere a queste nuove accuse? Si prospetta un acceso scontro!

