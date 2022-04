Daniele Liotti abbandona ad Un passo dal cielo 7/ Chi prenderà il suo posto? “Vorrei trovare altri stimoli”

Daniele Liotti ha deciso di abbandonare la fiction di Rai 1 ad Un passo dal cielo. Dopo essere stato il volto della serie per tre edizioni dalla numero quattro in poi Liotti ha deciso di accantonare questo progetto e, al momento, non ha ancora commentato pubblicamente la sua scelta di abbandonare la fiction televisiva e ad ufficializzare la sua uscita di scena è stata la casa di produzione della fiction, la LuxVide.

Daniele Liotti già in passato aveva anticipato una possibile svolta all’interno della sua carriera durante un’intervista a FqMagazine in cui aveva dichiarato: “Sono in un momento di riflessione e di formazione in cui vorrei cambiare genere, trovare altri stimoli e altri orizzonti”.

Daniele Liotti fuori dalla fiction Un passo dal cielo, chi prenderà il suo posto?

Chi prenderà il posto di Daniele Liotti all’interno della settima stagione di A un passo dal cielo che dovrebbe andare in onda a partire dal 2023? Al momento, purtroppo, non c’è nulla di sicuro se non che gli altri due volti storici della serie, Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli saranno presenti anche all’interno della settima stagione.

I produttori della fiction hanno spiegato come la settima stagione di A un passo dal cielo sarà una grande sfida per tutti “Di rinnovarsi ancora una volta, rimanendo sempre nel cuore degli spettatori come succede ormai da più di dieci anni”.

