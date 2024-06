Anticipazioni Un passo dal cielo, puntate 18 e 19 giugno 2024 (replica)/ Giorgio e Chiara si riconciliano

Anticipazioni Un passo dal cielo, 18 giugno 2024: Giorgio vuole partire in solitaria

Tornano in onda su Rai1 le avventure, in replica, della seconda stagione di Un passo dal cielo; stando alle anticipazioni della puntata di oggi, martedì 18 giugno 2024, il primo episodio s’intitola Musica silenziosa ed è incentrata sul misterioso omicidio di un famoso violinista poco prima di un concerto. Intanto Giorgio è sempre più convinto a partire in spedizione da solo, pur essendo Chiara contraria, mentre Vincenzo e Astrid sono sempre più vicini.

Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2, 2a puntata 21 giugno 2024/ Nozze nel sangue per Peregrine

Il secondo episodio è invece intitolato L’ombra del diavolo e verte sull’aggressione di un uomo di nome Robert durante la tradizionale sfilata dei Krampus. I sospetti ricadono su Thomas, uomo evaso nonché padre del figlio avuto da Sara, moglie della vittima; Giorgio, nel frattempo, chiarisce con Pietro e viene iscritto all’esame per far parte del corpo forestale, dando il via ai primi allenamenti.

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 14 giugno 2024 (replica)/ Silvia a un bivio: Vincenzo o Tobias?

Anticipazioni Un passo dal cielo, 19 giugno 2024: Pietro indaga su Anya

Per quanto riguarda le anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo di domani, mercoledì 19 giugno 2024, il primo episodio è intitolato Vite sospese e verte sull’incidente di Fabio, ex campione di free climbing, vittima di una caduta durante una gara con l’avversario Mattia. Tra i due la rivalità è sempre stata accesa e, quando Mattia viene trovato morto, si sospetta che possa essere stato il rivale. Intanto Silvia è tornata a San Candido e Vincenzo è ormai diviso tra lei e Astrid, mentre Pietro è nel pieno delle ricerca della verità su Anya.

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 13 giugno 2024 (replica)/ Vincenzo è geloso di Silvia e Tobias

Nel secondo episodio di domani, intitolato La fuga, Pietro trova un furgone abbandonato e con il conducente morto, ucciso da un colpo di pistola: chi sono i principali sospettati? Intanto, dopo quanto accaduto, Pietro torna sulle indagini legate ad Anya, mentre Giorgio e Chiara si chiariscono e si dicono disposti a ripartire da zero.

Un passo dal cielo, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un passo dal cielo in replica su Rai1, Silvia si è ritrovata a scegliere tra il matrimonio con Vincenzo e la partenza per l’Alaska con Tobias; con Nappi i preparativi del matrimonio sono in una fase di stallo, con il ragazzo geloso per la vicinanza tra i due.

Nel frattempo, Giorgio e Chiara hanno attraversato un periodo di forte crisi, dovuta soprattutto alle menzogne del ragazzo sulla partecipazione al rave party e alla confessione del tradimento; tra i due è però in arrivo un punto di svolta nel rapporto, nel segno della riappacificazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA