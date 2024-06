Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 14 giugno 2024 (replica)/ Silvia a un bivio: Vincenzo o Tobias?

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 14 giugno 2024: ancora guai per Giorgio

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo su Rai1, e le anticipazioni riservano grandi sorprese; la fiction quest’estate propone le repliche delle prime stagioni e, in questi giorni, stanno andando in replica gli episodi della seconda. Eccezionalmente l’appuntamento di oggi è ridotto; prima di Un passo dal cielo, che andrà in onda alle 15.00, ci sarà infatti uno speciale del Tg1 in collegamento con il G7 in corso in Puglia, e della fiction andrà in onda un solo episodio.

Stando alle anticipazioni del nuovo episodio della seconda stagione in replica, intitolato Falsa partenza, è giallo sulla scomparsa di uno dei partecipanti ad una gara di corsa in montagna, il cui corpo viene rinvenuto sul fondo di un burrone: dalle analisi si scopre che è il figlio di un noto imprenditore della zona. Intanto per Giorgio non finiscono i guai: dopo aver rivelato a Chiara il tradimento, ora anche i rapporti con i suoi amici sembrano compromessi. Intanto Silvia si trova ad un bivio: celebrare il matrimonio con Vincenzo o partire per l’Alaska con Tobias, con Huber che cerca di far riappacificare la coppia.

Un passo dal cielo, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un passo dal cielo in replica su Rai1, Giorgio e Chiara sono sempre più in crisi; il ragazzo sembra essersi pentito di averle mentito sulla partecipazione al rave party e, travolto dai sensi di colpa, ha anche ammesso il tradimento ai suoi danni proprio quando la coppia sembrava sul punto di riappacificarsi.

Non se la passano meglio Silvia e Vincenzo che, pur essendo nel pieno dei preparativi per il loro matrimonio, continuano a vivere una fase di instabilità: entrambi sembrano aver scelto i rispettivi testimoni di nozze, ma Nappi è anche roso dalla gelosia per l’avvicinamento sempre più insistente della donna a Tobias…

