Daniele Pompili, chi è ex “fidanzato” Floriana Secondi/ “Mi fa passare per mafioso”

Non potevano cadere nel vuoto le dichiarazioni rilasciate da Floriana Secondi ieri a “Domenica Live”. L’ex fidanzato, Daniele Pompili, che lei definisce “finto”, ha deciso di replicare e di raccontare la sua verità. Tutto è partito dalla “busta choc” di Barbara D’Urso con alcune foto di Floriana Secondi e l’uomo. Lei ha negato qualsiasi coinvolgimento con Daniele Pompili, lanciando anche pesanti accuse nei confronti dell’uomo. Ha parlato infatti di ricatti, brutti giri e persone potenti alle spalle dell’ex “fidanzato”. Quest’ultimo allora ha deciso di replicare tra le pagine di BitchyF, attaccando l’ex gieffina. «Ci sono una serie di punti che non quadrano nell’intervista di oggi», ha cominciato Daniele Pompili. Fa subito riferimento a quando Floriana Secondi ha impedito alla conduttrice di ospitarlo per una replica, chiedendo poi di coprire il volto quando doveva mostrare le loro foto. «Perché la bloccava? Perché sapeva che stava dicendo una marea di ca**ate, lei sapeva di stare nel torto, per questo ha bloccato Barbara».

DANIELE POMPILI, CHI È EX “FIDANZATO” FLORIANA SECONDI

Daniele Pompili aveva replicato ad alcune dichiarazioni che Floriana Secondi aveva rilasciato precedentemente a “Live Non è la D’Urso”, dove lo aveva definito – tra le altre cose – «un soggetto meschino e schifoso». L’ex gieffina ha impedito alla conduttrice di leggere la replica e ora lui va al contrattacco: «Floriana Secondi dovrà rispondere di calunnia perché ha detto che è in pericolo di vita perché io la ricatto e dietro di me ci sono persone importanti. Mi ha fatto passare davanti tutta Italia per un mafioso, una persona protetta». Inoltre, ha spiegato che Barbara D’Urso ha provato a dirle che ci sono delle prove della loro relazione. Se infatti cercate i loro nomi su Google, escono tante foto dei due che risalirebbero proprio al loro periodo di fidanzamento, ieri smentito da Floriana Secondi, ma tutt’ora confermato da Daniele Pompili. «Perché non dovrei avere il diritto di replica?», chiede ora lui tramite BitchyF. Come reagirà Barbara D’Urso? Cederà alla richiesta dell’ex gieffina o concederà all’uomo il diritto di replica?





© RIPRODUZIONE RISERVATA