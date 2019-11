Floriana Secondi vs Barbara d’Urso/ “Se inviti il mio finto ex faccio un casino”

Floriana Secondi ospite oggi a Domenica Live per tentare di replicare ad una situazione controversa che la vede protagonista. Un uomo l’avrebbe minacciata e ricattata con delle presunte foto a luci rosse pubblicate su un’app. “Sono dieci anni che subisco questa situazione. C’è un ragazzo che pubblica delle foto di dieci anni fa che io non ho mai autorizzato”, ha spiegato l’ex gieffina a Barbara d’Urso, spiegando che si trattava di scatti in cui i due ironizzavano ma nessuna foto di nudo. Negli ultimi tempi però, il ragazzo di cui Floriana non intende fare il nome per non fargli ulteriore pubblicità, l’avrebbe ricattata e a tal proposito la Secondi avrebbe tirato in ballo una presunta casa di mezzo. “Lui mi ricattava sulla mia casa, la casa che poi ho perso. Stavo perdendo la casa… mi aveva fatto conoscere delle persone potenti, dovevo fare queste foto per smentire la sua omosessualità”, ha dichiarato l’ex concorrente del reality show di Canale 5. Il racconto della donna è tuttavia ricco di lacune e confusione. “Abbiamo dovuto fare il servizio fotografico per fare intendere che fossimo fidanzati”, ha aggiunto la Secondi.

FLORIANA SECONDI “MINACCIATA DA FINTO EX”, SBOTTA CONTRO BARBARA D’URSO

Floriana ha ribadito di essere stata ricattata “dal soggetto non dal fotografo”. Quindi ha spiegato come sarebbe stato ingegnato il ricatto ai suoi danni: “Lui ha messo queste foto su OnlyFans, applicazione per far crescere i follower. Quando apri questa app non c’è nulla di me ma un porn* suo”. L’uomo in questione ha inviato una replica a Barbara d’Urso: “Floriana ha parlato di un finto ex fidanzato che la ricattava. La storia tra me e lei è durata circa 4 anni. Una storia fatta di passione e amore, abbiamo vissuto bellissimi momenti… è stata in Calabria, ha conosciuto la mia famiglia”. All’improvviso però la Secondi ha perso le staffe chiedendo a gran voce di non nominare il figlio perché per colpa di quest’uomo avrebbe la vita rovinata. “Mio figlio è vittima di bullismo per colpa sua. Quando dice che io ero fidanzata con lui, stavo con un altro… ha dietro delle persone potenti. Io ho perso un figlio di 4 mesi, lui dice che era suo… io l’ho denunciato. Quando aspettavo il bambino è stato un lutto bruttissimo. Lui mi fece paparazzare dentro l’ospedale, usando questa cosa”, ha rivelato Floriana. Poi è stata lei ad avanzare delle minacce, asserendo di essere pronta a raccontare tutta la verità. Nel suo racconto non sono mancate parole molto pesanti del calibro di: “Io rischio la vita perché ha dietro delle persone molto potenti. Lui gira con le luci blu dentro la macchina ma non è poliziotto”. Quindi l’attacco diretto a Barbara d’Urso: “Tu sei la mia mamma televisiva ma non puoi dare adito a questa gente, dimmi che non lo fai replicare da te… non ti faccio i ricatti, ti voglio bene ma se lui viene qua io faccio casino… se lo fai replicare da te io vado a replicare da un’altra parte”. La conduttrice ha tentato di calmare gli animi promettendole che ne avrebbero parlato ancora.

