Daniele Pompili ex fidanzato Floriana Secondi/ Le liti e l’aborto, oggi “Ti sostengo”

Daniele Pompili ex fidanzato Floriana Secondi: il dramma comune

Prima di conoscere Angelo, il suo attuale fidanzato, Floriana Secondi ha avuto una storia con Daniele Pompili, imprenditore calabrese al quale l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi è stata legata dal 2013 al 2014. Tra i due ci sono stati momenti molto sereni ma altri altrettanto dolorosi. Lui all’epoca della loro relazione aveva 26 anni, come rammenta Fanpage.it ed era un modello universitario. Il loro primo incontro risale al 2011 durante una sfilata alla quale lui prese parte ma tra i due non vi fu un colpo di fulmine. La vera alchimia infatti avvenne solo dopo e questo li portò ad unirsi come coppia, al punto che l’ex gieffina rimase incinta del loro bambino. Una gravidanza che tuttavia non giunse al termine in quanto si concluse tristemente con un aborto spontaneo, come raccontato dalla stessa naufraga, di cui in parte ritenne responsabile anche l’ex fidanzato.

Floriana Secondi eliminata all'Isola dei Famosi 2022?/ Si gioca il tutto per tutto: serve il riscatto

In una intervista al settimanale Visto, la Secondi commentò: “Mi hanno ricoverata all’ospedale Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Lui non c’era perché sennò finivo di nuovo sui giornali, com’è successo quando ho scoperto di essere incinta”. La loro relazione terminò poiché, a detta dell’ex vincitrice del Grande Fratello, il modello era all’epoca in cerca solo di popolarità e si sarebbe concentrato più sulla carriera che sul loro sentimento.

Floriana Secondi, infanzia in orfanotrofio/ “Ho avuto due aborti, mi dissero che…”

Dalle liti al sostegno all’Isola dei Famosi

Daniele Pompili e Floriana Secondi in passato sono stati anche protagonisti di pesanti liti che si sono consumate in diretta tv nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. La donna sostenne di essere stata pesantemente ingannata da Pompili il quale si sarebbe presentato per ciò che non era. Accuse prontamente negate dall’uomo che sostenne invece di provare per lei un sentimento profondo: “Le ho chiesto scusa come madre e come donna. Anche lei però mi deve delle scuse, ci siamo fatti molto male”.

Proprio nel corso di Domenica Live, i due ex fidanzati si sono ritrovati spesso a confrontarsi tra accuse reciproche, scuse e battibecchi. Se infatti Pompili ha recriminato alla sua ex di essere fin troppo logorroica, lei in una occasione aveva contestato: “Io sono logorroica e tu sei st****o. Sei stato un meschino, non sono falsa come te che ti perdono dopo avermi chiesto scusa. Tu non sai cos’è l’amore. Io non accetto cosa dice”. Nonostante questo però, quali sono oggi i loro rapporti? A quanto pare tra i due sarebbe tornato il sereno. Lo si apprende da un post social postato da Daniele proprio in concomitanza con l’inizio dell’Isola dei Famosi e che li ritrae insieme, nel quale scrive, con toni distesi: “Flo mi raccomando, all’Isola spacca. Io so di essere di parte e sto qua a sostenerti. Ci siamo fatti una promessa e la manterrò, molti conoscono la tua parte forte e combattente ma io conoscono molto bene anche la Floriana dolce”.

Vladimir Luxuria punge Floriana/ "Ritiro all'Isola? Ci ha ripensato per la penale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA