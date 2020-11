Daniele Primonato/ Una carriera iniziata come chitarrista-barista (Tu si que vales)

Ci sarà anche Daniele Primonato, cantante, fra i finalisti che questa sera si daranno battaglia su Canale 5 per acciuffare la vittoria dell’edizione 2020 della trasmissione “Tu si que vales“, che mette in mostra i migliori talenti mondiali nelle varie discipline proposte, non sempre connesse al mondo della musica. Primonato, tuttavia, è strettamente legato all’universo musicale, avendo stregato la giuria al debutto nel programma con “Your Song”, storico brano di Elton John. In quella occasione, era stata Maria De Filippi in particolare a complimentarsi particolarmente con lui, concedendogli la possibilità di esibirsi con una seconda canzone: la scelta del ragazzo è ricaduta su “Sweet Home Chicago”, singolo estrapolato dal suo repertorio blues ed eseguito brillantemente, grazie anche alla timbrica vocale roca che lo contraddistingue. Il passaggio in finale, tuttavia, non è stato immediato per il piemontese, che è dovuto passare attraverso le forche caudine della semifinale.

DANIELE PRIMONATO: DA BARISTA A CANTANTE

In semifinale a Tu si que vales Daniele Primonato si è esibito dapprima con una canzone di Joe Cocker, “Unchain my heart”, intonando a cappella successivamente “Je sò pazzo”, di Pino Daniele, su richiesta di Maria De Filippi, che gli ha domandato di cantare un brano in italiano. Il verdetto lo ha premiato: Primonato ha avuto la meglio su “The Iceman” ed è approdato all’atto conclusivo di un’avventura che potrebbe ancora riservargli splendide sorprese. Peraltro, la sua storia personale è davvero meravigliosa e in essa è contenuto tutto il sacrificio che c’è dietro all’approdo sul palcoscenico televisivo. Il concorrente è infatti partito dal ruolo di chitarrista-barista nella sua val d’Ossola, avvicinandosi anche al cinema e portando avanti il progetto “Gara di Moonwalking”, gruppo di ricerca cinematografica. Non solo: Daniele Primonato ha attivato anche un canale personale su YouTube, sul quale carica i video delle sue cover di brani musicali celebri e noti a tutti. Il suo soprannome è “Big”, tanto che su Instagram è presente come Biggy92.

