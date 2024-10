Tu si que vales 2024, le anticipazioni della 4a puntata su Canale 5

Questa sera, 12 ottobre 2024, va in onda su Canale 5 la quarta puntata di Tu sì que vales 2024. A partire dalle 21.30 circa, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono un appuntamento che si preannuncia ricco di esibizioni strabilianti e risate, grazie anche ai concorrenti che finiranno nella ormai celebre Scuderia Scotti. A giudicare le performance è il solito quartetto composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, mentre alla poltrona della giuria popolare c’è l’immancabile Sabrina Ferilli.

Alle esibizioni dei concorrenti che si avvicenderanno sul palco di Tu sì que vales 2024, si alterneranno le incursioni del simpatico Giovannino, pronto a prendere di mira Sabrina Ferilli con i suoi scherzi, e possibili ospiti.

Concorrenti Tu si que vales 2024: chi è passato alla fase successiva nelle prime puntate

Ricordiamo che i concorrenti che otterranno il 100% di gradimento dal pubblico in studio potranno accedere direttamente alla fase finale del programma, saltando le altre. Tra i concorrenti che finora hanno ottenuto il pass per la prossima selezione troviamo: Nanjing Acrobatic, Marcelito Pomoy, Viggo Venn, Colombia Salsa Style, Young Min, Compagnie Youcef Ouali, Solange Kardinaly, Louis Biggs, Compagnia Lift, Marceau Bidal, Kevin James, Vincenzo; Matteo, Cristian e Adam; Zach’s Contraptions. Nella terza, ancora, hanno ottenuto il 100% e i 4 vale dei giudici gli acrobati Hakuna Matata, aggiungendosi a Matteo Fraziano, Emanuele Condoleo e agli atleti Rubén e Iván.

Il pubblico attende poi, con impazienza, i nuovi concorrenti che si esibiranno in studio per la Scuderia Scotti. Finora, l’esilarante squadra di Gerry Scotti è composta dal ballerino Bruno Costanza e dai cantanti Vincenzo Angarano e Antonino Abbate.

Come vedere Tu sì que vales 2024 in diretta streaming

Ricordiamo che Tu si que vales 2024 può essere seguito in diretta televisiva, sintonizzandosi su Canale 5 a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming. Per farlo bisognerà collegarsi a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come app per pc, tablet, smartphone e smart tv. Qui sarà possibile trovare anche i video delle esibizioni singole dei concorrenti e la puntata andata in onda a partire dal giorno dopo.

