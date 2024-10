La quinta puntata di Tu si que vales 2024 sta per tornare sabato 19 ottobre su Canale 5 in prima serata. Ad attenderci ritroveremo i giudici: Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Seduta in studio ci sarà anche Sabrina Ferilli, pronta a creare divertenti siparietti insieme a Giovannino, che per tutta la puntata arriverà a darle fastidio. Ma i veri protagonisti dello show internazionale saranno i concorrenti provenienti da tutto il mondo. Arrivati negli studi Titanius Elios di Roma, proveranno a dare tutto per mostrare al pubblico il loro talento tramite canti, acrobazie, spettacoli comici, di danza e tanto altro.

Tu si que vales 2024 non ha limiti alla fantasia, si sa, e ogni settimana si assiste ad un colpo di scena dopo l’altro. Non mancano anche i momenti di commozione e suspance: quante volte vediamo i nostri amati giudici scoppiare in lacrime dall’emozione! E anche questa settimana ne vedremo delle belle: secondo le anticipazioni di Tu si que vales 2024 su Witty Tv, Maria De Filippi rimarrà senza parole dopo un’esibizione, ammettendo di non aver mai visto qualcosa di simile. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Tu si que vales 2024

Tu si que vales 2024 è l’appuntamento fisso del sabato sera per i seguaci di Canale 5, uno show perfettamente equilibrato con dei giudici d’eccezione che mescolano ognuno le sue caratteristiche al fine di creare una sinergia unica. Maria De Filippi con la sua compostezza e imparzialità riesce sempre a dire la parola giusta al momento giusto, Rudy Zerbi, invece, è il giudice più severo e pretenzioso. Poi c’è il mitico Teo Mammuccari, che con la sua ironia diverte il pubblico e infine Gerry Scotti, emotivo e spesso empatico con i concorrenti più particolari.

Ed è stato proprio Gerry Scotti a creare una nuova dinamica del format di Tu si que vales 2024, creando la cosiddetta “Scuderia”, dove segna le performance più originali ed eclettiche. Anche stasera 19 ottobre 2024 troviamo Belen Rodriguez al timone dello show ma non sarà sola! Come sempre troveremo Martin Castrogiovanni, campione di rugby e l’idolo MMA Alessio Sakara. Cosa ci spetta durante la quinta puntata di Tu si que vales 2024? Stando alla promo, una serie di spettacoli mozzafiato e tante tante risate, tra una ballerina che danza su un filo, un clown commovente e due acrobati da urlo!

Dove vedere Tu si que vales 2024: in diretta e in streaming

Pronti per una nuova puntata di Tu si que vales 2024? Lo show torna su Canale 5 stasera 19 ottobre a partire dalle 21.20. Per vedere il programma in streaming è possibile anche collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare le puntate precedenti o i momenti più salienti dello spettacolo. Non solo! Su Witty Tv vengono trasmesse oltre alle puntate anche le interviste ai concorrenti e alcune chicche sul backstage. Chissà se anche questa settimana Tu si que vales si riconfermerà il re degli ascolti Auditel!