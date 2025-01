Chi è il fidanzato di Cecilia Sala: è un collega della giornalista

La notizia della liberazione e del ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala, rilasciata dopo tre settimane di reclusione in Iran, ha fatto emozionare i milioni di italiani che hanno seguito con grande interesse la vicenda. E il primo abbraccio di Cecilia Sala al momento dell’atterraggio è stato rivolto al fidanzato Daniele Raineri, collega di Cecilia e giornalista specializzato in conflitti e crisi internazionali, classe 1979 è nato in quel di Genova, l’immagine dell’abbraccio sulla pista di Ciampino ha fatto il giro del web e ha emozionato tutti.

Una volta appresa la notizia del rilascio, Daniele Raineri si era espresso così intercettato dai microfoni dell’ANSA: “L’ho sentita, mi ha detto: ci vediamo tra poco, era emozionata e contentissima”. Riguardo ai dettagli della professione del fidanzato di Cecilia Sala TedX di Cuneo ha rivelato: “Daniele Raineri è uno dei massimi esperti in conflitti e crisi internazionali del panorama giornalistico italiano”.

Daniele Raineri, dove vive il giornalista e la carriera

Tra le poche informazioni disponibili riguardo al fidanzato di Cecilia Sala, sappiamo che Daniele Raineri, di circa vent’anni più grande rispetto alla compagna di vita, vive a Roma ma spesso si muove per esigenze lavorative, in passato è stato corrispondente a Il Cairo e da New York per il quotidiano Il Foglio, per il quale lavora la stessa giornalista. Appassionato di giornalismo d’inchiesta del quale è divenuto esperto con il passare degli anni, ha vissuto molto vicino all’esercito americano e a quello iracheno.

Per due anni Daniele Raineri ha lavorato come inviato per La Repubblica, prima di iniziare una nuova avventura a Il Post.

