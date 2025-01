Daniele Scardina, chi è l’ex pugile ‘King Toretto’? Dalle vittorie nella boxe al successo in tv

Dopo una grave emorragia celebrale per colpa che lo ha ridotto in fin di vita, Daniele Scardina è pronto per la sua rinascita ed oggi sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin insieme al fratello Giovanni ed alla mamma Mariella Andrisano. Ma chi è Daniele Scardina, noto con il soprannome di King Toretto? Classe 1992, nato a Rozzano, nel milanese, ma di origine siciliana sin da piccolo si appassiona alla boxe grazie ad un zio poco più grande decide di trasferirsi a Miami per allenarsi e subito dopo iniziano ad arrivare le prime importanti vittorie. Nel 2013 vince il guanto d’oro mentre nel 2019 conquista il titolo mondiale della International Boxing Federation (IBF).

Da lì inizia un periodo particolarmente florido nella carriera di Daniele Scardina che, forte dei suoi successi sportivi e della storia d’amore con Diletta Leotta, acquista una sempre più maggiore notorietà che lo porterà a partecipare a Ballando con le stelle nell’edizione del 2020 in coppia con Anastasia Kuzmina, con la sua educazione e pacatezza unita però a grinta e forza di volontà conquista tutti e chiude la sua esperienza nel talent di Rai1 con un quinto posto. Successivamente vincerà il titolo di Worl Boxing Organization nel 2021. Prima che la malattia ne segnasse una battuta d’arresto, Daniele Scardina ha collezionato un record di vittorie: venti di fila di cui 16 per KO tecnico.

Daniele Scardina e la rinascita grazie alla fede: “Dio mi ha salvato”

La forza per affrontare i momenti difficili, Daniele Scardina l’ha trovata nella fede. In una recente intervista al magazine Chi, infatti, (oltre a spendere delle parole piene di stima ed affetto per l’ex fidanzata Diletta Leotta) ha rivelato di essere molto credente. «Dio mi ha aiutato» ha confessato senza tanti giri di parole Scardina che poi ha aggiunto che si era avvicinato alla fede prima dell’incidente entrando in una chiesa cristiano-evangelica: «Quando conosci Dio non hai alternativa, ti puoi soltanto innamorare». Ed adesso con la stessa fede sta affrontando il lungo percorso della riabilitazione per ritornare più forte di prima.