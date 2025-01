Daniele Scardina come sta dopo l’emorragia cerebrale? “Ho dovuto reimparare tutto da capo”

A distanza di quasi due anni esatti da quando è stata colpito da una grave emorragia cerebrale, Daniele Scardina è ospite nella puntata di oggi, domenica 25 gennaio 2025, di Verissimo di Silvia Toffanin per raccontare il dramma della malattia ma anche la sua forza di volontà nel combatterla e la sua rinascita. Daniele Scardina come sta dopo l’emorragia cerebrale? Di recente, in un’intervista concessa al magazine Chi, è stato lo stesso pugile, King Toretto a ripercorrere quei drammatici istanti.

Era il febbraio del 2023 quando durante un allenamento ha accusato un malore, a causa di un movimento brusco del collo si è lesionato due vene, trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, la diagnosi è impietosa: emorragia cerebrale e viene sottoposto ad un delicatissimo intervento al cervello prima di entrare in coma. Di quei drammatici momenti dell’emorragia, Daniele Scardina ricorda solo il risveglio: ed il fatto che ha dovuto rimparare tutto da capo, non riusciva a muoversi nè a parlare e aveva person la memoria, persino piangere o ridere era impossibile.

Daniele Scardina come sta dopo l’emorragia cerebrale? “Sogno di tornare a camminare”

Dopo il risveglio dal coma per Daniele Scardina è iniziato un lungo percorso in una clinica riabilitativa dove a poco a poco ha riempirato a fare tutto, dal respirare, deglutire e poi mangiare ed oggi il suo più grande sogno è onorare una promessa che ha fatto a mamma Mariella e al fratello Giovanni: ritornare a camminare. L’ex pugile sogna di alzarsi dalla sedia a rotelle e tornare a camminare e ad aiutarlo a non mollare non c’è solo la sua grinta e la sua determinazione ma anche la fede: “Ora il mio sogno è quello di tornare a camminare. Ci sto riuscendo, piano, piano.” Ed è una promessa che vuole mantenere ad ogni costo anche se con il tempo non è più arrabbiato per quello che gli è successo.