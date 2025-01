Chi è il fratello di Daniele Scardina: un rapporto speciale tra i fratelli

Nel corso della sua vita Daniele Scardina ha avuto la possibilità di contare su un appoggio particolarmente importante come quello del fratello Giovanni Scardina, sempre al suo fianco e in particolar modo negli anni. E’ stato lo stesso Giovanni Scardina a stare vicino al fratello Daniele, la persona che maggiormente ha vissuto al fianco di King Toretto nel corso della malattia e la conseguente riabilitazione, un legame speciale che unisce la coppia di fratelli: “Tenerti al mio fianco e non potevo ricevere regalo più bello” le parole di Giovanni Scardina dopo che ha riabbracciato per la prima volta da sveglio Daniele in seguito all’emorragia cerebrale che lo ha colpito diversi mesi fa.

Un momento drammatico dal quale il fratello di Daniele Scardina ha saputo tirare fuori tutto il bene possibile per il pugile, ormai costretto a lasciare il ring dopo che la vita gli si è messa di traverso.

La dedica di Giovanni Scardina per il fratello: lo speciale messaggio

Dopo che il peggio è stato messo alle spalle, Giovanni Scardina si è concesso una dedica per il fratello Daniele Scardina, ammettendo come la fede abbia giocato un ruolo particolarmente importante nel periodo in cui King Toretto si ritrovava a fare i conti con il momento più drammatico della sua vita.

“Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere, adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare, continua a combattere campione” le parole di Giovanni Scardina che qualche tempo fa ha partecipato a Verissimo proprio al fianco di King Toretto, raccontando il calvario dopo l’emorragia e la ripresa che fortunatamente continua a proseguire nel migliore dei modi. Un miracolo che ci ricorda come il fratello di Daniele Scardina abbia sempre tenuto la mano del pugile nella fase più delicata e pericolosa della vita.