La storia di Daniele Scardina è immensa, sia per meriti sportivi che umani; King Toretto, così si faceva chiamare sul ring. Quel luogo agonistico quasi sacro, scandito dalla passione e che tante gioie e soddisfazioni gli ha regalato. Nella sua vita, in maniera imprevedibile, è poi sopraggiunto il terrore: un malore improvviso, l’operazione al cervello e il coma. Il match più importante che Daniele Scardina è riuscito a vincere portando in alto la coppa della vita. La gioia di aver superato quel calvario ha abbracciato ovviamente anche i suoi affetti più cari; amici, parenti e soprattutto la mamma di Daniele Scardina.

Proprio la mamma di Daniele Scardina è forse il faro più lucente nella vita dello sportivo, lo si evince da una toccante lettera che la donna dedicò al figlio – e anche al fratello Giovanni – nel corso di un’intervista a Verissimo. La mamma dell’ex pugile pose l’accento proprio sulla grande paura dopo il malore, sul timore di perdere la sua stessa ragione di vita. “… Ricordo ancora quel giorno in cui tu Giovanni mi hai chiamato per dirmi che Daniele era in coma: non sentivo più il terreno sotto i piedi, non volevo crederci, la paura di perderti era più forte della mia fede, mi sentivo morire dentro ma non ho mai smesso di pregare. Tutt’ora credo che ti riprenderai e tornerai ad avere la tua autonomia; oggi a distanza di due anni continuiamo a sostenerci ed aiutarci in questo percorso”. Prosegue poi la lettera della mamma di Daniele Scardina: “Non importa quanto la strada sia lunga, la percorreremo insieme come abbiamo fatto fino ad oggi…”.

La mamma di Daniele Scardina, la toccante lettera a Verissimo: “Poterti vivere è la cosa più bella del mondo…”

Oggi Daniele Scardina sta recuperando la forma, la salute; e oltre alle cure mediche come panacea ha proprio dalla sua l’amore della sua famiglia e in particolare della mamma. Un amore viscerale che supera ogni cosa e che è ben impresso nella conclusione della lettera donata ai figli nel corso dell’intervista di alcuni mesi fa a Verissimo. “Daniele, sappi che poterti vivere è la cosa più bella di questo mondo; sei un ragazzo speciale, hai dimostrato di essere forte e determinato, continua così e vedrai che il sole continuerà a splendere. Sono orgogliosa di voi, siete la mia unica ragione di vita. Vi amo, la vostra mamma”.