King Torretto, o semplicemente noto come Daniele Scardina: icona del pugilato italiano anche se i guantoni sono ormai da qualche tempo appesi al chiodo. Di lui si conosce bene la strada professionale, i successi agonistici; a parlare è direttamente il suo palmarès. Come spesso accade con i volti noti – che si tratti di sport o mondo dello spettacolo – l’occhio del gossip vuole la sua parte. Dal passato ad oggi, chi sono le ex fidanzate di Daniele Scardina?

L’interrogativo sui trascorsi sentimentali di Daniele Scardina è lecito, anche perchè le sue ex fidanzate – alcune confermate, altre da ascrivere al novero dei rumor – risultano essere anche piuttosto note. Prima che nel suo cuore arrivasse Loris Karius – con il quale ha compiuto il grande passo del matrimonio proprio alcune settimane fa – Diletta Leotta spicca tra le ex di Daniele Scardina. Una liaison che letteralmente infiammò il mondo della cronaca rosa e che anche per l’ex pugile è da considerare una storia decisamente importante: “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, raccontava King Toretto, proprio quando la storia con Diletta Leotta era ancora in corso.

Ex fidanzate di Daniele Scardina, perchè è finita con Diletta Leotta?

Ma perchè Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono lasciati? E’ stato proprio l’ex pugile in alcune interviste – senza entrare direttamente nel merito – a parlare della rottura con la giornalista sportiva. “Era una relazione vera; eravamo complici, una storia bellissima ed ero innamorato… Ora non ci sentiamo più ma la rispetto come donna e le voglio ancora bene”.

Ma nel raccontare delle ex fidanzate di Daniele Scardina – dopo la liaison con Diletta Leotta – è da annoverare anche la love story con Cristina Buccino. Una relazione che a differenza di quella menzionata precedentemente ha avuto una minore risonanza dal punto di vista mediatico anche per ragioni prettamente legate alle tempistiche. I due hanno trascorso ben poco insieme; pare infatti che il rapporto si sia concluso poche settimane dopo.

