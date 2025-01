Daniele Scardina e il dramma della malattia, dall’emorragia celebrale al coma: “Ho lottato per risvegliarmi”

Era il 28 febbraio 2023 quando Daniele Scardina, meglio noto come King Toretto, si è ritrovato ad un passo dalla morte: l’emorragia cerebrale, la corsa in ospedale ed il coma dal quale, contro tutti i pronostici persino degli stessi medici, riesce a risvegliarsi miracolosamente. A distanza di quasi due anni dal dramma, Daniela Scardina ha concesso una lunga e intensa intervista al magazine Chi in cui ha ripercorso il suo dramma dal buoi alla rinascita, anche se la strada per completa guarigione è ancora lunga. Anche se per i medici è già un miracolo che si sia risvegliato e che a poco a poco sta riacquistando tutte le sue funzioni: “Sono entrato in sala operatoria morto e ne sono uscito vivo. Per i medici dovevo morire, però sono qua.”

“Ho voluto vivere, risvegliarmi, tornare ad ogni costo” ha confessato Daniele Scardina parlando dei tre mesi passati in coma e poi ha aggiunto anche le difficoltà riscontrate al risveglio: “Non avevo il movimento, la memoria, non avevo la parola, ho dovuto imparare di nuovo tutto, tutto quanto. Non riuscivo a parlare, a ridere, a piangere, ancora adesso non sempre mi escono le lacrime.” Le persone che più gli sono state accanto sono state la mamma, il fratello e gli amici più cari ma King Toretto non ha ancora finito di combattere, il suo sogno più grande è quello di alzarsi dalla sedia a rotelle e tornare a camminare e ad aiutarlo a non mollare non c’è solo la sua grinta e la sua determinazione ma anche la fede.

Durante l’intervista Daniele Scardina ha speso delle parole al miele anche per l’ex fidanzata storica Diletta Leotta che oggi è sposata con il calciatore Loris Karius ed ha una figlia Aria. I due sono stati insieme alcuni anni e su di lei il pugile ha confessato: “Ho tanti tatuaggi ma sono buono. All’epoca io ero il più vincente e lei la più bella, ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai “usato” la nostra relazione, è stato un amore vero e importante. Le storie finiscono, resta il bene”.