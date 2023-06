Daniele Schiavon, chi è?/ Da Uomini e Donne a Temptation Island 2023: single dopo la rottura con Giulia

Daniele Schiavon, l’ex fidanzato di Giulia Quattrocciocche, nel cast dei tentatori di Temptation Island 2023

Nel cast dei tentatori di Temptation Island 2023 i fan di Uomini e Donne avranno sicuramente notato un nome ben noto: quello di Daniele Schiavon. Lo abbiamo conosciuto nel 2019, quando fu corteggiatore di Giulia Quattrocciocche. Per corteggiarla arrivò in studio anche Alessandro Basciano, oggi compagno di Sophie Codegoni e padre di sua figlia Celine, ma Giulia alla fine scelse proprio Daniele, con il quale iniziò una storia d’amore.

I due sono rimasti insieme fino al 2020, anno in cui è arrivato l’annuncio della loro rottura. E se oggi Giulia è da poco diventata mamma per la seconda volta, Daniele è invece ancora single, ed è nel cast dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island.

Daniele Schiavon: chi è, cosa fa oggi e i rapporti con Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon ha oggi 28 anni e continua ad essere un grande appassionato di calcio, sport che pratica abitualmente. È inoltre responsabile di una ditta di sicurezza. Riguardo alla vita privata, l’ex corteggiatore è molto riservato: sappiamo che ha un fratello due nipotini: un maschio di 2 anni e una femmina di 5 anni. È inoltre molto legato alla nonna Nandina.

Ad oggi i rapporto con Giulia Quattrociocche sono inesistenti, e anche da anni ormai. Fu lui stesso a sottolinearlo in un’intervista a Fanpage del 2020: “Giulia? Non so più niente, non la sento da tre mesi ormai, ho cancellato anche il suo numero. Mi faceva ridere che in tanti mi facessero gli auguri per essere diventato papà, ma io e Giulia non abbiamo più contatti. Così ho fatto un video su Instagram per smentire una volta per tutte le dicerie.”

