ROBERTO IMPLORA LA MOGLIE STEFANIA: “PERDONA I MIEI TRADIMENTI”/ Lei chiude la busta a C’è posta per te 2024

A poco servono le promesse per il futuro e le assicurazioni di essere cambiato: Roberto non riesce a convincere la moglie Stefania a perdonarlo a C’è posta per te 2024. La donna non si fida delle sue parole, tanti sono stati gli errori da lui commessi negli anni insieme e non si tratta soltanto dei due tradimenti da lui svelati a Maria De Filippi. “Sono arrivata a pensare che lui abbia un problema”, ha dichiarato la donna, che ha dunque deciso di chiudere la busta, seppur tentennante a causa dei sentimenti che ancora prova per lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Roberto e Stefania a C’è posta per te 2024

Tra le storie dell’ultima puntata di C’è posta per te 2024 c’è quella di Roberto e Stefania. A chiamare il programma è lui, che vuole riconquistare la moglie che lo scorso ottobre, dopo 14 anni di matrimonio, lo ha lasciato. La colpa è di una serie di tradimenti di lui.

Roberto racconta a C’è posta per te di aver tradito sua moglie già tre anni fa con una ragazza conosciuta mentre faceva volontariato per la croce rossa. “Mia moglie ha sofferto tanto non solo per il bacio che ci siamo scambiati, ma per gli audio che le inviavo.” ha rivelato l’uomo a Maria De Filippi. A maggio, lui è su Telegram quando conosce una signora. Tra lui e questa donna c’è stato un rapporto intimo dentro una macchina, “una cosa squallida, non so perché l’ho fatto”, sono state le sue parole.

Roberto implora la moglie Stefania di perdonarlo a C’è posta per te 2024

Poco dopo parte per Parigi con la moglie. Quando accende il cellulare, arriva la notifica di questa signora di Telegram e la moglie scopre di quest’altro tradimento. Tornati da Parigi, lei lo caccia di casa. Vanno poi dall’avvocato, scrivono una scrittura privata per la separazione, ma non è stata ancora notificata. Lei, infine, le dice che non lo ama più. Lui però non è convinto, perché ci sono anche dei piccoli gesti di affetto che ancora li legano.

Quando Stefania arriva a C’è posta per te 2024, Roberto le chiede di perdonarlo: “Essere arrivato a fare una cosa del genere non è da me, ma l’ho fatto perché il mio amore va oltre tutto e tutti. Volevo chiederti scusa per i miei tradimenti. Sei la donna della mia vita, ti amo e ti amerò per sempre.”











