Daniella Pick ospite oggi a Che tempo che fa/ Chi è la moglie di Quentin Tarantino

Daniella Pick è l’ospite di oggi 17 ottobre a Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Chi è la moglie di Quentin Tarantino? Origini israeliane, 36 anni, la donna è sposata con il regista di Pulp Fiction dal 2018. I primi passi li ha mossi nel mondo della musica: il suo debutto è avvenuto nel 2005 con il singolo Hello, Hello, con cui si è esibita insieme alla sorella Sharona Pick al contest musicale Eurovision. Dopo qualche anno è entrata nel mondo della moda.

Quentin Tarantino e Daniella Pick si sono conosciuti nel 2009 durante la promozione del film Bastardi senza Gloria in Israele. La loro relazione sarebbe nata nel 2015, nell’estate 2017 c’è stato l’annuncio del fidanzamento e l’anno dopo le nozze a Los Angeles. Tra gli ospiti ovviamente c’erano anche i protagonisti di Pulp Fiction: Uma Thurman, Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

CHI E’ DANIELLA PICK, MOGLIE DI QUENTIN TARANTINO OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Nonostante faccia parte di un mondo vip, il profilo Instagram di Daniella Pick, ospite oggi a Che Tempo Che Fa, è privato. Quando era aperto al pubblico, si sono viste diverse foto insieme al marito Quentin Tarantino. In uno scatto sul profilo, per esempio, erano insieme abbracciati: “THANK YOU FOR ALL THE LOVE, we’re so excited and happy to celebrate our engagement here in ISRAEL. Thanks for your kind wishes. We feel truly blessed”, scriveva lei.

“Grazie per tutto il vostro amore. Siamo così eccitati di celebrare il nostro fidanzamento qui in Israele. Grazie per i vostri auguri, ci sentiamo sinceramente benedetti…”, questo il messaggio di Daniella Pick. “I due sono molto felici ed eccitati”, si leggeva sul sito di news Ynet. Anche il padre di lei, il cantante Svika Pick aveva confidato: “C’è tanta gioia in famiglia”.

