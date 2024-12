Danielle Spencer è la ex moglie di Russell Crowe, l’attore neozelandese conosciuto in tutto il mondo per il film “Il Gladiatore”. Un grande amore quello nato tra la cantante e l’attore che si conoscono durante le riprese del film The Crossing, del 1990. All’epoca Danielle si era già affermata come cantante ed attrice, mentre Russell era alle sue prime esperienze nel mondo del cinema. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine. Qualche anno dopo Danielle e Russell decidono di sposarsi e nel 2003 diventano genitori del primogenito Charles. Tre anni dopo, nel 2006, arriva il secondo figlio Tennyson.

Nonostante la nascita dei due figli, la coppia entra in crisi annunciando nel 2012 la separazione. Una notizia che viene annunciata a sorpresa da un giornalista del The Sun che scrive sui social: “ho saputo della tua separazione. Prego per te e la tua famiglia”. L’attore de Il Gladiatore replica: “è un pensiero molto gentile. Grazie”. Ma come è finito l’amore tra i due? Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia si è detta addio per il carattere egogentrico dell’attore e per un tradimento.

Danielle Spencer e Russell Crowe: perchè è finito il matrimonio?

La fine del matrimonio tra Russell Crowe e la ex moglie Danielle Spencer arriva nel 2018 con il divorzio. L’attore, stando a quanto siglato con un contratto prematrimoniale, è tenuto al pagamento di 15,5 milioni di dollari alla ex moglie senza contare il mantenimento per i figli. Ma chi è l’ex moglie di Russell Crowe? Per chi non la conoscesse, Danielle è figlia cantautore e intrattenitore televisivo Don Spencer e sin da bambina si avvicina in modo del tutto naturale al mondo dello spettacolo e della televisione accompagnando il padre in giro per il mondo.

La fama per Danielle Spencer arriva anche con il cinema recitando in diversi film di successo anche se la musica è sempre stata la sua prima e grande passione. Proprio alla ex moglie Russell Crowe ha dedicato il suo ultimo album: “è una conversazione con la mia ex moglie. Quasi ogni canzone che ho scritto parla del mio matrimonio”.