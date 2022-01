Danila e Nagaja, moglie e figlia Beccallossi Evaristo/ La passione per il calcio e per…

Danila e Nagaja sono la moglie e la figlia del famoso ex calciatore Evaristo Beccallossi. La vita privata e sentimentale del campione non ha mai destato clamore dal punto di vista del gossip, questo perché il classe 1956 è sempre stato un tipo piuttosto riservato e ha sempre condotto una vita tranquilla e lineare. Quel che è certo che Evaristo Beccalossi è sposato da tempo con una donna di nome Danila, che non sembra far parte del mondo dello spettacolo.

Biagio D'Anelli, dedica a Miriana "Un mese dal primo bacio"/ Lei: "L'ho sognato oggi"

I due sono diventati genitori per la prima volta nel 1981, quando è nata la figlia Nagaja, a cui entrambi sono davvero legatissimi. Quest’ultima ha intrapreso la carriera di giornalista e conduttrice sportiva, l’abbiamo infatti vista all’opera su Telelombardia dal 2001 al 2007 e da quell’anno in poi anche su Inter Channel come redattrice e come uno dei volti principali del canale tematico nerazzurro.

Perchè Paolo Fox non c'è a "I Fatti Vostri"/ Sui social scoppia la polemica e...

Danila e Nagaja, moglie e figlia di Evaristo Beccallossi: la passione per il calcio e per i colori nerazzurri

Evaristo Beccalossi e Danila sono felicissimi della carriera intrapresa dalla figlia Nagaja, che in qualche modo ricalca le orme del padre, trattando nel suo lavoro giornalistico il calcio e in particolare modo l’Inter. Il classe 1956, infatti, è stato un famoso centrocampista dell’Inter, con cui ha collezionato oltre centocinquanta presenze, ma è anche diventato campione d’Italia nella stagione 1979/80. Il suo addio al calcio si è concretizzato all’età di trentacinque anni e solo in seguito l’ex centrocampista ha indossato le vesti di opinionista sportivo prendendo parte a moltissimi programmi televisivi, sia su Raisport che al Al processo del lunedì.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran torna con Alex Belli?/ "Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può salvare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA