Danilo Toninelli/ “Silvio Berlusconi al Quirinale? No, è un nome vomitevole”

Danilo Toninelli stronca l’ipotesi Berlusconi-Quirinale. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l’esponente del M5s si è soffermato sull’elezione del capo dello Stato in programma tra tre mesi: «Difficile trovare un nuovo Rodotà per il Quirinale? Non sarà facile trovarne un altro. Quello che dobbiamo evitare è che ci siano nomi impresentabili come Silvio Berlusconi, è un oltraggio all’intelligenza collettiva nazionale parlare di Berlusconi, lo può fare solo il Centrodestra».

Giovanni Toti/ "Sotto scorta dopo minacce no vax. Sulla Lega..."

Danilo Toninelli si è spinto più in là, poco dopo, parlando di nome vomitevole: «Io sono fiero ed orgoglioso di essere rimasto un cittadino con un pensiero civile e non del politiche come nei palazzi. Il nome di Berlusconi è impresentabile e vomitevole da un certo punto di vista per la sua storia. Deve essere una persona che abbia spessore etico e morale, Berlusconi non è adatto».

Sileri: “Stato di emergenza va prolungato”/ “La quarta ondata è solo per i no vax”

DANILO TONINELLI: “NON DICO NO A DRAGHI, MA…”

Danilo Toninelli si è poi soffermato sulle voci che accostano al Colle l’attuale premier Mario Draghi: «Io non dico no al nome di Draghi, ma oggi il premier deve andare avanti e fare meglio: nonostante la narrazione nazionale, non sta andando tutto a gonfie vele con questo governo. Il Pnrr ottenuto da Conte in Europa è indietro: se andate sul sito dedicato, ci sono pochi dati frammentati e illeggibili. Qualche problemino c’è, che facesse il suo mestiere. Intanto, la politica e il Parlamento devono trovare un accordo su un nome alto».

LEGGI ANCHE:

Mara Carfagna/ "Draghi resti premier o rischio crisi. Lega? Serve chiarezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA