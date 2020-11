Danimarca ordina uccisione visoni “portatori mutazione Covid”/ “Rischio per vaccino”

La paura di una mutazione del Coronavirus ha portato il governo della Danimarca ad una decisione drastica: abbattere milioni di visoni, una intera mandria in cui sarebbe stata registrata una mutazione del virus che si sarebbe poi diffusa agli esseri umani. Come riporta Globalist.it, la Ministra di Stato Mette Frederiksen ha dichiarato che “il virus mutato nel visone può rappresentare un rischio per l’efficacia di un futuro vaccino”. La Danimarca rappresenta il maggiore produttore mondiale di pelli di visone. Dallo scorso giugno però persistono i focolai negli allevamenti e proprio questo ha portato alla drastica decisione del governo danese di abbattere milioni di visoni. Dopo l’annuncio dello scorso primo ottobre, sono iniziate ufficialmente le operazioni di abbattimento degli animali negli allevamenti colpiti dal Sars-CoV2. Secondo quanto riferisce TGRoseto, saranno uccisi oltre 1,5 milioni di visoni attraverso le decine di camere a gas dirette verso gli allevamenti.

DANIMARCA ORDINA ABBATTIMENTO DI MILIONI DI VISONI

Il Coronavirus nelle ultime settimane si è diffuso sempre di più negli allevamenti di visoni in Danimarca e questo ha portato all’uccisione di oltre un milione di animali la cui “colpa” è quella di essere particolarmente sensibili al Sars-CoV2. Anche a causa delle condizioni in cui vivono negli allevamenti, l’epidemia si è diffusa con una certa velocità portando ad una vera e propria strage. Il governo ha deciso di abbattere non solo gli animali contagiati ma anche quelli allevati nel raggio di 7.8 km. Gli studi sul modo in cui i visoni si siano infettati e sulla possibilità che questi possano trasmettere il Covid anche all’essere umano sono in corso, come spiega Corriere della Sera. Di recente uno studio realizzato nei Paesi Bassi ha trovato “forti evidenze” che almeno due persone di quattro allevamenti di visoni nel paese hanno contratto il coronavirus dagli animali. A confermare la trasmissione del Covid da visone a uomo era stata la coautrice dello studio Marion Koopmans, virologa dell’ErasmusMC a Rotterdam. Il tema legato all’allevamento di visoni è molto delicato anche in Italia dove da tempo le associazioni si battono per la chiusura degli allevamenti ancora attivi (circa una decina).



