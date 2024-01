Danny Quinn, confessione choc a Domenica In: “Ho 15 fratelli, cerco altri 2″/ “Morte di Francesco atroce”

Danny Quinn e la confessione scioccante a Domenica In: “Forse ho altri due fratelli”

Nella puntata di oggi di Domenica In, 14 gennaio 2024, è stato ospite Danny Quinn. L’attore, figlio del celebre Anthony Quinn e dall’artista italiana Jolanda Addolori. Durante la chiacchierata con Mara Venier Danny Quinn ha fatto una confessione spiazzante, quasi sicuramente ha altri due fratelli. Nel dettaglio, infatti, l’attore ha ammesso: “Forse i figli sono 17 e per questo noi dobbiamo fare come una ricerca in un documentario. Con certezza siamo 15 più 2 forse che vivono in Messico.” La vita sentimentale dell’attore messicano non è mistero per nessuno.

Danny Quinn a Domenica In ha confessato di avere ben 15 fratelli e forse ce ne sarebbero altri due, sconosciuti che dovrebbero vivere in Messico. L’attore, nonostante sia l’esatto opposto, sulla vita del padre non ha mosso alcun rimprovero, anzi da Mara Venier lo ha difeso: “Lui aveva una concezione del rapporto con i figlio completamente diversa, perché perse il padre a 10 anni per un incidente ed aveva un’idea romanticizzata del rapporto padre/figli.” E poi sul padre ha aggiunto: “In un certo senso mio padre c’era e c’è ancora adesso perché è una leggenda. Il mio film preferito suo è Lawrence d’Arabia. Dopo anni ho iniziato a leggere il suo ultimo secondo Last Man Tango perché c’è l’ho da anni ma mai letto e lì ho riscoperto una parte di papà che conoscevo ma poi ho scoperto tutta una parte di pensieri, di domande esistenziali che ho io che vedo che aveva anche lui. Anche se noi non abbiamo mai parlato di questo. Mi identifico nel suo libro. Tutto avviene come deve avvenire.”

Domenica In, Danny Quinn sulla morte del fratello Francesco: “È venuta a mancare una parte del mio cuore”

Nel 2011 è morto Francesco Quinn, fratello di Danny e figlio di Anthony e Jolanda Addolori. La causa del decesso è stata improvvisa, un attacco cardiaco a soli 48 anni mentre giocava con il figlio. Danny Quinn a Domenica In ha ricordato l’immenso legame con il fratello: “Io avevo un rapporto bellissimo con Francesco e c’è l’ho con Lorenzo. Infatti quando è venuto a mancare Francesco è venuta a mancare letteralmente una parte del mio cuore”

Danny Quinn a Mara Venier ha confessato che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso spirituale che lo aiuta ad affrontare meglio la vita con una visione molto altruistica. Legatissimo ai fratelli Lorenzo e Francesco, che purtroppo appunto non c’è più, l’attore sugli altri fratelli ha confessato: “Io adesso sto mettendo insieme un docufilm per riunirmi con gli altri fratelli. Non abbiamo mai litigato ma non li vedo perché sono sempre in giro per il mondo. Alcuni hanno ferite profondissime per l’abbandono da parte di papà. Non lo potevano vedere.”

