Dante Tatangelo vittima di furto: rubato furgone del papà di Anna/ Poi il lieto fine

Dante Tatangelo, il padre di Anna derubato

Dante Tatangelo, il padre di Anna Tatangelo, stando a quanto riportato dall’Agi, avrebbe subito i furto del furgone della sua azienda. Secondo quanto riferisce l’Agi, i ladri avrebbero forzato l’ingresso dell’azienda dei Tatangelo portando via il furgone con cui vengono distribuiti nei vari paesi i prodotti della ciambelleria di famiglia. I Tatangelo, infatti, producono la famosa ciambella di Sora, uno dei prodotti culinari più famosi e apprezzati della zona.

Il furto sarebbe stato denunciato subito alle forze dell’ordine che, attraverso una serie di indagini, sarebbero riuscite a rintracciare il furgone. Tutto, dunque, si è concluso nel migliore dei mondi per il padre di Anna Tatangelo che lavora in azienda con gli altri figli.

Anna Tatangelo mostra le ciambelle di papà Dante

Nella giornata di ieri, Anna Tatangelo che, tra un impegno di lavoro e un altro riesce sempre a trascorrere qualche giorno di relax in famiglia, tra le storie del suo profilo Instagram, aveva pubblicato dei video mostrando le famose ciambelle di Sora prodotte dall’azienda di famiglia. Nel video in questione, Anna ha mostrato ai fan non solo un delizioso e gustoso cesto con tante ciambelle di Sora, ma anche il padre e il fratello che lavorano insieme.

Una tradizione di famiglia, dunque, quella della ciambelleria che Anna, pur avendo scelto la strada della musica, mostra sempre con tantissimo orgoglio ai suoi milioni di followers che la seguono sempre con tantissimo affetto. Nessun riferimento, invece, da parte di Anna al furto che avrebbe subito il padre.

