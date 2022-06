Anna Tatangelo ex compagna Gigi D’Alessio e il figlio Andrea/ Lei: “lo avrei voluto sposare”

Anna Tatangelo e l’amore per Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Andrea sono la ex compagna e il figlio di Gigi D’Alessio. Un grandissimo amore quello nato tra il cantautore napoletano e la cantante di Sora che per anni hanno fatto coppia fissa diventando anche protagonisti indiscussi del mondo del gossip. La differenza di età e la modalità con cui i due si sono innamorati sono stati spesso oggetto di giudizio, ma Anna e Gigi si sono amati alla follia surgelando il loro sentimento anche con la nascita di un figlio di nome Andrea. Poi la crisi e la decisione di lasciarsi. Successivamente si sono ritrovati e ci hanno riprovato, ma anche questa volta le cose non sono andate per il verso giusto. Come mai si sono lasciati?

Sulla fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si è detto e raccontato di tutto. Proprio la cantante ha voluto però dire la sua: “ci siamo lasciati non per colpa di terze persone, litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte”.

Come mai Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati?

Nessun tradimento quindi alla base della fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La coppia è semplicemente arrivata ad un punto del loro cammino sentimentale che li ha spinti a prendere strade diversi. “Lui è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano” ha raccontato la Ragazza di Periferia. Nonostante tutto però D’Alessio resta una delle persone più improntati della sua vita: “resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”.

Oggi la ex coppia è in ottimi rapporti proprio per il bene del figlio Andrea anche se non mancano le polemiche. Proprio in questi giorni una amica della cantante avrebbe rilevato a Novella 2000: “che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”. Sarà davvero così?

