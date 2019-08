Dante’s Peak La furia della montagna/ Video, su Rete 4 il film con Pierce Brosnan

La prima serata di Rete 4 del 5 agosto prevede in programmazione un avvincente film di avventura, Dante’s Peak La furia della montagna. Si tratta di una produzione USA del 1997 che si è tradotto in un vero e proprio successo al botteghino al punto di aver incassato nel solo primo weekend di programmazione oltre 18 milioni di dollari e ben 62 milioni nelle successive 7 settimane. Il successo di pubblico è stato reso possibile sia dalla trama avvincente sia dall’ottima regia di Roger Donaldson (salito al successo grazie alla regia di Cocktail) che ha diretto un cast d’eccezione. Quest’ultimo, oltre alla presenza di nomi importanti del cinema targato USA come Charles Hallahan, Elizabeth Hoffman e Grant Heslov, vede la presenza di due star d’eccezione: Pierce Brosnan, che ha vestito diverse volte i panni dell’agente segreto 007 e Linda Hamilton, della quale sono indimenticabili le performance in altre pellicole di successo quali Terminator e Terminator 2 dove recita accanto ad Arnold Schwarzenegger.

Dante’s Peak La furia della montagna, la trama del film

La trama di Dante’s Peak La furia della montagna prende avvio con il dramma familiare del vulcanologo Harry Dalton (Pierce Brosnan) che si trova in Colombia dove avviene una violenta eruzione nella quale la sua compagna muore. Dopo 4 anni viene inviato nella cittadina di Dante’s Peak che sorge alle falde di un vulcano dormiente da secoli ma dove si stanno verificando dei fenomeni che fanno presagire un risveglio. Harry incontra subito il sindaco Rachel Wando (Linda Hamilton), con la quale pian piano nascerà un sentimento, e facendo un sopralluogo al lago in prossimità del vulcano scoprono diversi animali morti e il cadavere di due turisti che si erano bagnati nel lago. Sono tutti segni che secondo Harry lasciano presagire l’imminente risveglio del vulcano ma il suo capo non gli dà ascolto, ritenendo il suo atteggiamento troppo allarmistico e chiede nuove verifiche. Il giorno dopo mentre Harry con un suo collega sta effettuando dei rilievi avviene un forte terremoto che provoca il ferimento del collega. Harry chiede di convocare il consiglio comunale per far evacuare la città ma ancora una volta viene ignorato. Il giorno dopo Harry e Rachel si accorgono che tutti i pozzi della città sono inquinati dalle sostanze emesse dal vulcano e mentre organizzano l’evacuazione della città inizia l’eruzione. Rachel corre a casa per prendere i suoi due figli che però in macchina si sono recati sul vulcano per salvare la nonna; parte così una corsa contro il tempo da parte di Harry e Rachel per salvare tutti.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA