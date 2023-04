Danti, compagno di Nina Zilli/ Una storia d’amore sbocciata grazie alla musica e…

Daniele Lazzarin e Nina Zilli, una relazione sbocciata grazie alla musica

Daniele Lazzarin, più conosciuto come Danti, è il compagno della celebre cantante Nina Zilli. I due condividono una grande passione per la musica, uno dei tanti elementi che li ha uniti fin dal loro primo incontro. Daniele e Nina Zilli stanno insieme da diverso tempo e ancora oggi appaiono una coppia molto unita e affiatata. Danti e la sua compagna, come dicevamo, si sono avvicinati grazie alla passione comune per la musica. Anche lui, infatti, è un cantante e predilige il genere rap. E’ autore di successo e c’è il suo zampino dietro i grandi successi di “Andiamo a comandare” e “Faccio quello che voglio” di Rovazzi.

I due cantanti, a quanto pare, si sarebbero conosciuti proprio grazie al lavoro, durante la collaborazione per la canzone “Tu e d’Io”. Da allora è passato diverso tempo ma Daniele e Nina sembrano sempre più affiatati. Ma chi è lui e di cosa sappiamo del suo percorso professionale? Andiamo subito a scoprirlo.

Chi è Daniele Lazzarin, attuale fidanzato della cantante Nina Zilli

Daniele Lazzarin è frontman dei Two Fingerz, ma in passato ha anche lavorato come solista. Nemmeno maggiorenne aveva già aperto il suo studio di registrazione, frutto di sacrifici e risparmi. La sua storia con Nina Zilli, a quanto pare, si è ulteriormente evoluta durante la quarantena del 2020, dove al contrario di tante coppie si sono uniti ancora di più. Prima del fidanzamento con Danti, Nina Zilli aveva avuto una lunga storia d’amore con un musicista e trombettista di nome Riccardo Gibertini.

Inoltre in passato è stata impegnata anche con Giovanni Pellino, vale a dire Neffa, mentre nel 2017 si è legata a Stefano Mancinelli, noto giocatore di pallacanestro. Tra gli altri amori di Nina Zilli non si può non menzionare Omar Hassan, pittore e pugile italiano con cui è stata legata per diverso tempo.

