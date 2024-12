Nina Zilli sarà una delle ospiti della trasmissione Il Volo Tutti per Uno, programma tv che andrà in scena in prima serata sabato 14 Dicembre 2024 e che vedrà tante grandi protagonisti. Andiamo a vedere meglio chi è la cantante Nina Zilli e le sue condizioni dopo il recente incidente avvenuto durante la trasmissione Ballando con le Stelle.

Il vero nome di Nina Zilli è Maria Chiara Fraschetta ed è nata a Piacenza il 2 Febbraio 1980. Lei è una cantante e grande appassionata musicale che ha uno stile che spazia tra soul, pop e jazz e che negli anni l’ha fatta riconoscere per le sue qualità musicali, sia in Italia che nel mondo. In tanti la ricordano per il suo debutto al Festival di Sanremo, avvenuto direttamente nel 2009.

Nel 2010 ha avuto un grande successo con il brano 50 Mila insieme al cantante Giuliano Palma. Questa canzone la lancia a livello internazionale e qualche anno dopo Nina presenta una canzone all’Eurovision Festival, in Azerbaijan. Nel corso della sua carriera Nina ha ricevuto diversi riconoscimenti e non solo la musica. Nina ha partecipato quest’anno alla trasmissione Ballando con le Stelle.

Nina Zilli a Ballando con le Stelle, ecco le sue condizioni

Nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle Nina Zilli si è messa in mostra con il ballerino Pasquale La Rocca, anch’egli protagonista con grandi risultati. I due hanno ricevuto molti elogi ma la donna ha avuto un infortunio durante la trasmissione. Nina Zilli si è rotta tre costole ed ha avuto dei problemi al piede ed ha provato settimane dopo a rientrare nella trasmissione.

Purtroppo nulla da fare e la cantante ha dovuto abdicare e lasciare la trasmissione anzitempo per motivi di salute. Nina ha tentato a restare in gara fino alla fine ma purtroppo non è riuscita ad adempiere ai suoi desideri e si è ritirata cosi anzitempo. Per certi versi c’è stato una sorta di mistero riguardo l’addio di Nina e non ci sono molte risposte. Pasquale La Rocca ha proseguito invece il suo percorso a Ballando ed ora è il partner di Federica Pellegrini.

La donna ha però riscosso comunque grande successo e Pasquale La Rocca non l’ha dimenticata e l’ha salutata in una lunga intervista a Libero: “Nina ha un fascino e un’elasticità fuori dal normale”, il primo messaggio dell’uomo e l’avventura con la nota cantante non sarà sicuramente dimenticata.