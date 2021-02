Danti, Daniele Lazzarin, fidanzato Nina Zilli, chi è?/ “L’amore per la musica..”

Sembra proprio che sia l’amore per la musica ad aver unito Daniele Lazzarin, in arte Danti, con la sua bella Nina Zilli. Proprio lui è l’uomo misterioso che ha rubato il cuore alla cantante che questa sera salirà sul palco di Rai1 per A Grande richiesta (Minaccia bionda). Oltre ad essere il compagno e fidanzato di Nina Zilli, Danti è un rapper di successo e non solo per via della sua vocalità ma anche per la sua penna che ha regalato al mondo della musica le hit del calibro di “Andiamo a comandare” e “Faccio quello che voglio” di Rovazzi. La voce del duo pop Two Fingerz ha confermato la liason con Nina Zilli sui social al grido di: “Siamo carini? Siamo più carini o più ubriachi?”. Alla fine sembra che i due stiano insieme ormai da un po’ e che il colpo di fulmine sia scattato proprio durante la collaborazione artistica per il brano “Tu e d’Io”.

Danti, Daniele Lazzarin, fidanzato Nina Zilli, chi è e cosa fa nella vita?

La rivelazione su Daniele Lazzarin, in arte Danti, è arrivata qualche mese dopo ma alla luce di queste rivelazioni è facile capire che i due facciano coppia ormai da oltre due anni, nello stesso periodo in cui si sono fatte sempre più insistenti le voci sulla fine della relazione tra la cantante piacentina e l’allora fidanzato pittore Omar Hassan. Ma chi è Danti fidanzato di Nina Zilli? Classe 1982, il rapper nato a Desio nella provincia di Monza e Brianza. A soli 17 anni ha aperto il suo primo studio di registrazione approfittando della sua grande memoria e del fatto che non c’era futuro nello studio per lui visto che non lo amava particolarmente. I suoi primi soldi sono arrivati lavorando nel negozio della madre ma ha capito sin da subito che era la musica la sua vita.



