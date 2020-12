Danti, fidanzato Nina Zilli/ “Fare singoli con lo stampino è il male della musica”

Danti è il fidanzato di Nina Zilli, ma anche autore di successo: sue hit del calibro di “Andiamo a comandare” e “Faccio quello che voglio” di Rovazzi. La voce del duo pop Two Fingerz da un pò di tempo è felicemente innamorato della cantante di “50 mila” con cui sono usciti allo scoperto pubblicando un video sui social in cui hanno confermato il loro amore. “Siamo carini? Siamo più carini o più ubriachi?” scherzano i due in una storia di Instagram con la Zilli che precisa “siamo fidanzati…”. Stando a quanto rivelato da Adnkronos l’amore tra i due sarebbe scattato proprio durante la collaborazione artistica per il brano “Tu e d’Io”. “I due avrebbero approfondito la loro conoscenza durante la lavorazione del singolo ‘Tu E D’Io’ e del relativo video, lo scorso autunno. Nello stesso periodo, infatti, circolarono le prime voci di una rottura tra la cantante piacentina e l’allora fidanzato pittore Omar Hassan” si legge a conferma del loro amore.

Un momento davvero magico per il cantautore che si è raccontato in una lunghissima intervista a Rolling Stone parlando della sua carriera e del suo ruolo di songwriting. “Non mi sento del tutto autore o produttore, perché non mi piace imporre il mio format ad altri. Piuttosto preferisco aiutare gli artisti a trovarne uno che sia davvero loro. Anche per questo le canzoni a cui lavoro non si assomigliano, anche se ogni tanto riconosci la scrittura o un certo gusto nel suono” – ha sottolineato l’autore che ha precisato – “fare singoli con lo stampino, secondo me, è il male della musica di oggi, perché spersonalizza del tutto i cantanti e i rapper che vanno a interpretarli, e quindi non hanno modo di crescere”.

Danti, il cantante e autore: da Rovazzi a Raf

Per Danti è impossibile non menzionare Fabio Rovazzi con cui ha collaborato siglando un successo dietro l’altro, anche se ci tiene a fare una doverosa precisazione: “tutte quelle canzoni sono in primis una sua creatura, perché in realtà lui mette becco su ogni singola parola. Magari perdiamo sei mesi a lavorare a un brano che io, da solo, avrei scritto in un pomeriggio, ma sono il primo a esserne felice”. In particolare ha ricordato un momento quando Rovazzi è arrivato da lui chiedendogli di “scrivere una canzone per un videoclip”. La sua reazione è stata questa: “credo di avergli detto testualmente “Ma sei scemo?”. Adesso capita anche a me di farlo. Diciamo che è una questione generazionale, lui era già predisposto a quella modalità e io gli ho dato una mano a tradurla nella pratica”. Il resto è storia: Danti e Rovazzi non solo hanno collaborato insieme, ma hanno in programma di far cantare ancora tanto il pubblico italiano. I sogni di Danti però non finiscono qui: “mi sono già tolto moltissimi sfizi, ma se proprio devo sognare in grande ti direi Travis Scott e Kanye West. Peccato che io non sappia l’inglese e non abbia mai fatto grandi cose nel mercato internazionale”.



