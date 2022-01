Danza con me 2022, Roberto Bolle/ Diretta, ospiti ed esibizioni: dedicata a Carla Fracci

Danza con me 2022: anticipazioni quinta edizione dello show di Roberto Bolle

Questa sera, sabato 1° dicembre alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda “Danza con me”, lo show di Roberto Bolle che dal 2018 è protagonista della prima serata di Capodanno. Questa quinta edizione è stata scritta da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Luca Bizzarri e Giovanni Bognetti. La regia è firmata, per il terzo anno consecutivo, da Cristiano D’Alisera. “Saranno due ore intense, con una scaletta ricca, brani del repertorio classico, repertorio del ‘900 e altri brani contemporanei. Sarà un viaggio molto vario tra i diversi mondi della danza. Si vedrà la bellezza e la magia della danza, si vedranno i valori e il rigore che la danza sa esprimere”, ha detto il ballerino in conferenza stampa. “Danza con me 2022” sarà dedicato a Carla Fracci, la grande ballerina scomparsa il 27 maggio 2021 I conduttori della quinta edizione di “Danza con me” saranno Serena Rossi e Lillo.

Tra gli ospiti di “Danza con me 2022” ci sarà l’attore John Malkovich che interpreterà un pezzo teatrale, accompagnato da Igudesman & Joo, il duo musicale formato dal violinista russo Aleksej Igudesman e dal pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo. Spazio anche alle attrici del film “7 donne e un mistero”: Ornella Vanoni canterà mentre Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo balleranno sulle note di una sua canzone. Colapesce e Dimartino si esibiranno insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala, mentre Boosta, musicista e tastierista dei Subsonica, accompagnerà Roberto Bolle in due esibizioni. La pianista Beatrice Rana suonerà per un balletto di danza classica contemporanea. Ospite di Roberto Bolle anche la giovane Frida Bollani Magoni. La figlia di Stefano Bollani si esibirà pianoforte e voce e accompagnerà Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala.

I primi ballerini della Scala con Roberto Bolle

Gli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, protagonisti del film Supereroi, daranno vita a una performance sul tempo e il suo rapporto con l’amore. Con loro sul palco anche Roberto Bolle e Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano. Per celebrare le numerose vittorie sportive dell’Italia, Roberto Bolle si esibirà con le Farfalle, la nazionale italiana di ginnastica ritmica. Tra gli ospiti di “Danza con me 2022” anche Svetlana Zakharova, Prima Ballerina Assoluta del Bolshoi di Mosca, che omaggerà Carla Fracci con “Giselle”. Roberto Bolle si esibirà anche con Marianela Núñez, Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, Nicoletta Manni e Timofej Andrjashenko, Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Melissa Hamilton, solista del Royal Ballet di Londra. Sul palco anche gli scrittori Nicola Lagioia e Silvia Avallone, Franca Leosini, Carla Signoris e Valerio Lundini.

