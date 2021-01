Danza con me, Roberto Bolle/ Diretta e ospiti: da Vasco Rossi a Diodato

ANTICIPAZIONI DANZA CON ME 2021 PUNTATA 1 GENNAIO

Per il quarto anno consecutivo, Raiuno sceglie d’iniziare il nuovo anno, in compagnia di Roberto Bolle che, venerdì 1° gennaio, in prima serata, torna ad essere il protagonista di “Danza con me“. Uno spettacolo ideato da Roberto Bolle che, per la quarta edizione, è riuscito a coinvolgere grandi artisti come Vasco Rossi, Ghali e Diodato che hanno accettato di mettersi a disposizione del grandissimo etoile italiano la propria musica. Al centro della quarta edizione “Danza con me” ci sarà la musica, la danza e l’arte che sono stati penlizzati fortemente dalla pandemia. Nononstante la paura di non riuscire a realizzare lo show, Roberto Bolle è riuscito nella sua impresa. “Mai come in un momento come questo – ha dichiarato Bolle come riporta la nota diffusa dalla Rai – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi”.

GLI OSPITI DI DANZA CON ME 2021: DA MIRIAM LEONE A VASCO ROSSI…

In uno scenario magico, circondato dalla scenografia realizzata da Giuseppe Chiara, Roberto Bolle sarà il padrone di casa di Danza con me. Con lui, tuttavia, ci sarà un trio di conduttori d’eccezione formato da Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone che regalerà al pubblico di Raiuno anche le proprie doti ballerine. Tanti gli ospiti che, nel corso della serata, balleranno insieme a Roberto Bolle. Assente dalla tv dal 2005, Vasco Rossi ha accettato l’invito di Bolle, mettendosi totalmente a sua disposizione. Per il rocker di Zocca sarà l’occasione per presentare al grande pubblico il suo inedito, “Una canzone d’amore buttata via” che anticipa il nuovo album del Komandante che dovrebbe essere pubblicato la prossima estate. Il nuovo brano di Vasco Rossi è stato coreografato da Mauro Bigonzetti e sarà sia la sigla d’apertura che di chiusura di Danza con me. Grande attesa anche per la presenza di Ghali, Diodato e Michelle Hunziker e del giornalista Fabio Caressa.

LA DANZA DI ROBERTO BOLLE

Musica e danza sono gli ingredienti principali di Danza con me. Oltre alla musica più amata dai giovani come quella di Vasco Rossi, Ghali e Diodato, non mancheranno i pezzi di repertorio come “L’Histoire de Manon” di Kenneth MacMillan, Il Lago dei cigni e la Carmen. Ad affiancare Roberto Bolle nelle esibisizioni di danza classica saranno Nicoletta Manni e Virna Toppi. Roberto Bolle, inoltre, insieme alla Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma, eseguirà “Cacti” un pezzo acclamato in tutto il mondo dell’astro nascente Alexander Ekman.



