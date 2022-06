Dardust/ Dalla collaborazione con Mahmood all’ultima con Elisa

Dardust continua il suo percorso di crescita e lo farà oggi al Radio Zeta Future Hits Live 2022 ma non solo perché ieri ha fatto fuoco e fiamme ad Ascoli con Elisa. I due si sono esibiti in coppia a Piazza del Popolo ad Ascoli davanti a oltre 1600 persone paganti che hanno fatto anche chilometri per vederli esibirsi. L’evento aveva anche il pregio di essere a sfondo benefico, organizzato dalla selezione locale dell’AIL cioè l’Associazione italiana che lotta contro la leucemia. A presentare c’è stato Marco D’Amore che ha letto anche un brano ispirato proprio al tema legato a questa terribile malattia. C’era grande attesa per questo evento anche perché il giovane ragazzo aveva parlato di lanciare alcuni brani inediti. Insomma cresce la sua popolarità e il pubblico continua a seguirlo, il meglio però deve ancora venire.

Chi è Dardust? la vita di Dario Faini

Dardust, nome d’arte di Dario Faini, è un pianista e compositore italiano, nato ad Ascoli Piceno nel 1976. Fin da quando era bambino si è dedicato immediatamente alla musica e allo studio del pianoforte, che diventerà, poi, il suo principale strumento e la sua forma di espressione. Nel 2006 entrò a far parte della Universal Music Publishing, dove si occupa di scrivere brani per numerosi artisti italiani, come Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Francesco Renga, Annalisa, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, ma anche Noemi e Giusy Ferreri per il Festival di Sanremo del 2014. Nel 2014, inoltre, inizia la sua carriera da solista per realizzare delle canzoni che siano un punto di incontro tra sonorità neoclassiche e sonorità elettroniche più moderne e fresche. I suoi lavori sono molto versatili e riescono a incontrare i gusti di numerose persone, grazie alla capacità dell’artista di sapersi spaziare tra i diversi generi. Negli anni successivi, quindi, continua a scrivere come autore diverse canzoni che poi hanno ottenuto un enorme successo nella musica italiana, come Riccione dei Thegiornalisti o Pamplona di Fabri Fibra, ma anche La stessa di Alessandra Amoroso o Dall’alba al tramonto di Ermal Meta e numerose altre.

La collaborazione con Mahmood

Sicuramente importante da ricordare è la collaborazione di Dardust con Mahmood per il brano Soldi che ha vinto il Festival di Sanremo del 2019 e con cui, successivamente, ha partecipato all’Eurovision Song Contest. Come si può notare, quindi, ha realizzato numerosissime collaborazione con tutti i più grandi artisti della canzone italiana contemporanea, per la creazione di canzoni indimenticabili che sono diventate delle vere e proprie hit. Continua, nella sua attività lavorativa, a produrre brani per gli artisti che partecipano al Festival di Sanremo. Nel 2021 si è occupato di produrre i brani di Irama, di Madame, della Rappresentante di Lista, di Noemi e di Francesco Renga. Da solista ha realizzato quattro album in studio, il primo intitolato 7 nel 2015, seguito da Birth, Slow Is e dall’ultimo S.A.D. Storm and Drugs nel 2020. Inoltre, ha prodotto cinque EP, dal 2015 al 2022; recentemente, infatti, ha pubblicato l’EP 002 Hymns. Ha poi prodotto una grande quantità di singoli a partire già dal 2008. Si tratta, quindi, di un artista affermato che con la musica riesce a creare lavori indimenticabili.

Il video di Horizon in your eyes di Dardust













