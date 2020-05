Dardust, Dario Faini/ “S.A.D. Storm and Drugs” l’ultimo lavoro del producer marchigiano

Pubblicità

Dardust parteciperà concerto del 1 maggio 2020 in diretta tv e streaming venerdì dalle 20 alle 24 su Rai Tre. Il suo vero nome è Dario Faini e negli ultimi anni ha prodotto alcuni dei più grandi successi che hanno popolato le radio e le classifiche musicali italiane ed internazionali come Soldi (cantata da Mamoohd) e Questa nostra stupida canzone d’amore (dei TheGiornalisti). Il 3 aprile 2020 il produttore e compositore, nato ad Ascoli Piceno, ha pubblicato online il video del suo ultimo singolo dal titolo Beautiful Solitude. Questo brano è incluso nell’album che Dardust ha pubblicato nel gennaio del 2020 che si intitola “S.A.D. Storm and Drugs”. È singolare che l’ultimo lavoro discografico del compositore marchigiano rispecchi in pieno il periodo che sta vivendo tutto il mondo in quarantena forzata. L’album racconta proprio una fase particolare della vita dell’artista in cui Dardust ha vissuto un momento di isolamento ad Edimburgo. Lo ha sottolineato proprio lui in prima persona, in una recente intervista riportata anche su spettacolonews.com in cui Dario Faini ha sottolineato come, a volte, la solitudine può far male ma la necessità di superarla e renderla allo stesso tempo meravigliosa e produttiva deve sempre prevalere su qualsiasi altro sentimento.

Dardust, tour cancellato per il Coronavirus

Dardust ha collaborato all’ultimo brano di Tommaso Paradiso dal titolo Ma lo vuoi capire. Il sodalizio artistico tra Dario Faini e l’ex frontman dei Thegiornalisti dura ormai da diversi anni e sembra solido e produttivo più che mai. Assieme avevano già scritto e prodotto altri brani di grande successo come New York e Felicità puttana. A partire da marzo Dardust avrebbe dovuto esibirsi in tutta Europa con il suo tour Storm and Drugs Tour ma, a causa dell’emergenza Corona Virus, tutte le date sono state spostate a novembre. Il compositore e produttore italiano si esibirà in alcune delle città più belle d’Europa come Parigi, Madrid, Milano e Bruxelles. Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale Dario Faini sembra essere single al momento anche se durante l’estate del 2019 molte riviste di gossip hanno ipotizzato una possibile liaison amorosa tra lui e Mahmood. I due avrebbero trascorso assieme alcune settimana a Mykonos ma hanno sempre smentito con fermezza tutte le voci che riguardavano un loro legame sentimentale.



