Dargen D’Amico asfalta Fedez, Ambra e Rkomi/ A X Factor mette ko i colleghi con…

Dargen D’Amico protagonista indiscusso di X Factor 2022?

Dopo aver conquistato la platea del Teatro Ariston partecipando al Festival di Sanremo 2022, Dargen D’Amico ha conquistato anche la fiducia di X Factor che, per l’edizione 2022 ha deciso di rinnovare totalmente la giuria. Via, dunque, Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone e spazio al ritorno di Fedez più tre new entry che sono Ambra Angiolini, Rkomi e lo stesso Dargen D’Amico. Il talent show tornerà in onda su Sky, in autunno, con la conduzione di Francesca Michielin e nuovi concorrenti.

La macchina di X Factor per individuare gli aspiranti artisti si è già messa in moto. I provini sono cominciati da tempo e ai giudici spetta il compito di individuare i talenti che sappiano fare breccia sul pubblico. Proprio durante i provini, Dargen D’Amico starebbe mettendo ko i colleghi candidandosi come rivelazione indiscussa di X Factor 2022.

Dargen D’Amico conquista X Factor 2022

Secondo quanto si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola dal 6 luglio, Dargen D’Amico, durante la fase dei provini di X Factor 2022, starebbe sbaragliando la concorrenza dei colleghi ambra, Fedez e Rkomi con le sue conoscenze musicali di alto livello. A tutto ciò si aggiungerebbe un pizzico di fantasia e di stile dando via ad un mix esplosivo.

Il pubblico, dunque, non vede l’ora di vedere all’opera Dargen D’Amico, ma anche il resto della squadra di X Factor. Per il talent show di Sky, dunque, sarà l’edizione delle novità, ma anche della ripartenza: i nuovi protagonista sapranno fare breccia sul pubblico?

