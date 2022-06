Fedez e Ambra ai ferri corti a X Factor?/ Continuano le polemiche ma un video…

Fedez e Ambra, regna l’armonia a X Factor: il video di gruppo condiviso dal rapper

Dietro le quinte di X Factor la nuova giuria è alle prese con le registrazioni della stagione 2022, capitanate dalla neo-conduttrice Francesca Michielin. Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico sono nel vivo delle riprese e l’armonia tra i giudici sembra regnare sovrana, a dispetto dei gossip rilanciati ad inizio mese. Il settimanale Chi, infatti, aveva parlato di “scontri infuocati“ e altissima tensione in particolare tra Fedez ed Ambra Angiolini. Nervi tesi dietro le quinte e liti nella scelta dei cantanti, con Fedez che inoltre, secondo il settimanale, non taggherebbe la collega nelle sue Instagram stories.

A fare chiarezza sui reali rapporti con la Angiolini ci ha pensato lo stesso rapper. Non attraverso una dichiarazione ufficiale, non attraverso un messaggio scritto bensì lasciando parlare i fatti. In una Instagram story ha infatti condiviso un video in cui si riprende al fianco di Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico, taggando tutti e 3 i giudici senza dunque escludere nessuno. La Angiolini ha anche ricondiviso la story sul suo profilo personale, a testimonianza di come non vi sia alcun clima di tensione nel dietro le quinte del talent.

Fedez e Ambra, i gossip sulla reciproca antipatia nati dopo il Concertone del 1° maggio

Qualche incomprensione tra giudici è inevitabile, trattandosi di un ruolo che inevitabilmente prevede opinioni e punti di vista differenti sulla scelta dei cantanti o altre dinamiche del programma. Ma non di certo un clima di tensione o reciproche antipatie. D’altronde Fedez e Ambra avevano cercato di smorzare le indiscrezioni sul nascere pubblicando un divertente video su Instagram, intenti a ballare nel camerino di X Factor sulle note di T’Appartengo della stessa Angiolini.

Il rumor, ora rivelatosi infondato, che tra i due ci fossero attriti era partito direttamente dalla Piazza del Concertone del 1° maggio quest’anno. Ambra, conduttrice dell’evento, aveva infatti letto in diretta il messaggio condiviso su Instagram dal rapper, che ironicamente rivelava come il suo invito al concerto fosse andato perso. Chiara provocazione riferita ai fatti del Concertone 2021, alla quale la Angiolini ha replicato con un divertente saluto al collega.

