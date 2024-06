Daria Colombo, chi é la moglie di Roberto Vecchioni?/ Giornalista e scrittrice…

Giornalista e scrittrice, tra le penne made in Italy più pregevoli e stimate da pubblico e critica, Daria Colombo é sposata con Roberto Vecchioni dal lontano 1981. La scrittrice e intellettuale è laureata in Lettere moderne presso l’Università di Padova. Ha successivamente approfondito la sua formazione specializzandosi in storia del teatro. Durante il periodo tra il 1975 e il 1980, Daria Colombo ha contribuito attivamente nel mondo dello spettacolo e delle arti, in primis nei settori teatrale, cinematografico e televisivo, collaborando con figure di spicco come il paroliere in musica per antonomasia Adriano Celentano.

Dal punto di vista privato Daria Colombo incontrava colui che sarebbe poi stato il marito, Roberto Vecchioni, suggellando una collaborazione personale e professionale di oltre 30 anni. La coppia di marito e moglie vip hanno dovuto affrontare la perdita del figlio Arrigo, un lutto che l’ospite a Evviva! Roberto Vecchioni e Daria Colombo hanno dovuto affrontare tra dolore e rinnovata voglia di vivere.

Daria Colombo e Roberto Vecchioni vivono un dramma nel dramma in famiglia

Ma le avversità della famiglia formata dai due celebri scrittori protagonisti tra le famiglie su cui sono puntati i riflettori del momento non finiscono qui, dal momento che in famiglia Roberto Vecchioni e Daria Colombo si vedono inoltre coinvolti anche nel caso che vede Edoardo combattere per la vita. Il secondo figlio della coppia di marito e moglie vip Edoardo si é ammalato di sclerosi multipla, un’altra condizione abbastanza forte sulla scia della morte di un figlio che il paroliere si é visto costretto a fronteggiare, anche se può chiaramente contare sul supporto della moglie Daria Colombo.











