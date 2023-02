Daridorexant, nuovo farmaco contro insonnia/ Impedisce alterazione cicli sonno-veglia

Un rimedio efficace contro l’insonnia è finalmente in arrivo e si chiama Daridorexant, un nuovo farmaco che si preannuncia come risolutivo per chi la notte non riesce a chiudere occhio o non riesce a beneficiare di un riposo regolare e privo di interruzioni. La lieta novella è giunta direttamente dal Congresso nazionale di Neuropsicofarmacologia andato in scena poche settimana orsono a Milano e, in occasione del quale, si è parlato della molecola antagonista dell’orexina, uno dei principali neurotrasmettitori.

Daridorexant è in grado di regolare i cicli sonno-veglia alterati negli insonni e lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “The Lancet” e ripreso dal quotidiano “Libero” sottolinea come il principio attivo “agisca su un bersaglio diverso rispetto ai farmaci tradizionali, migliorando anche i disturbi psico-emotivi derivati dalle notti in bianco, promettendo maggiori performance nelle funzioni diurne, migliorando di gran lunga la soddisfazione, la qualità e la quantità del sonno e assicurando una notte davvero buona per tutti”.

DARIDOREXANT, NUOVO FARMACO CONTRO L’INSONNIA: “È PRIVO DI EFFETTI AVVERSI”

Come si legge ancora su Libero, il Daridorexant è un medicinale “con un buon profilo di sicurezza e privo di effetti avversi come quelli delle benzodiazepine ed è considerato dagli specialisti un farmaco ad hoc, che consente di personalizzare la cura con dosi adattabili al tipo di insonnia sofferto”.

D’altra parte, la difficoltà nel cadere tra le braccia di Morfeo rappresenta una problematica contro la quale ogni sera si ritrovano a combattere milioni di italiani. Sono tantissimi, peraltro, coloro che, pur non conoscendo le ragioni della loro difficoltà a prendere sonno, scelgono di combatterla con integratori come la melatonina o addirittura con farmaci inadeguati, tra cui benzodiazepine e sonniferi. Una pratica sconsigliata per l’insonnia, soprattutto perché creano dipendenze farmacologiche ed effetti collaterali che non fanno altro che incrementare o addirittura rendere cronico il disturbo.

