Darin/ Il cantante di ‘Superstar’: “sono orgoglioso di essere gay”

Darin ospite della puntata di Cornetti Battiti Live con il suo nuovo singolo “Superstar”. Il 33enne cantante svedese di origine curda è diventato famosissimo in patria dopo aver partecipato al talent show musicale Idols. Non solo, Darin Zanyar, questo il vero nome completo, ha fatto coming out dichiarando al mondo intero la sua omosessualità: “tutti nel mondo dovrebbero poter essere orgogliosi e accettati per quello che sono”. “So quanto possa essere difficile. Mi ci è voluto un po’, ma sono orgoglioso di essere gay. Happy Pride”.

Una confessione che il cantante ha fatto senza girarci troppo intorno ai suoi 107.000 follower. Un chiaro segnale che oramai le cose stanno cambiando e che bisogna essere sempre liberi di essere se stessi senza finzioni e maschere. Ma chi è il giovane cantante svedese?

Chi è Darin di Superstar?

Darin è figlio di due emigranti iracheni. A soli 16 anni diventa celebre partecipando al programma musicale Idol. Una popolarità enorme che lo porta nel 2005 a pubblicare il suo primo album di inediti dal titolo “The Anthem” anticipato dalla hit “Money for Nothing“ scritta per lui dq Robyn e balzata alla numero della classifica dei singoli più venduti in Svezia. Nel 2013 si fa notare all’Eurovision Song Contest anche se non partecipa in concorso. Nel 2019 raggiunge un importantissimo traguardo su Spotify visto che i suoi brani hanno toccato i 300 milioni di streams solo in Svezia. Intervistato da Billbord ha parlato del singolo “Can’t Stay Away” trainato da un video che riecheggia i fasti della disco music. “Adoro come quell’epoca – e specificamente quel luogo – fossero liberi e capaci di far sentire le persone pienamente se stesse, di lasciarle esprimersi liberamente. Ne amo i colori, la moda, i personaggi sul dancefloor e ovviamente il sound. È una vibe dannatamente buona” – ha detto il cantante.

Non solo, Darin ha raccontato che l’idea di un brano così è nato dopo la pandemia da Covid:” ascolto molta musica. Forse è per questo che ho così tante melodie in testa e scrivo sempre canzoni. Comunque sì, la musica senz’altro mi aiuta ad attraversare periodi difficili e in un certo senso lascia che venga fuori tutto ciò che deve essere espresso. Can’t Stay Away è più una fuga che una consapevolezza. Ma a volte abbiamo bisogno anche di questo”.

