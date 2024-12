Dario Acocella, chi è l’ex marito di Bianca Guaccero: dal matrimonio alla separazione

Bianca Guaccero, una delle finaliste di Ballando con le stelle 2024 al fianco del suo partner di danza Giovanni Pernice, questa sera riceverà il grande tifo da casa da parte della sua famiglia. A cominciare dalla figlia Alice, primo e unico frutto della storia d’amore con l’ex marito Dario Acocella, con cui la conduttrice ha condiviso anche la gioia della maternità. Regista e sceneggiatore di origini napoletane, Acocella è stato assistente alla regia nelle serie Rai Orgoglio 2 e Orgoglio 3, oltre ad aver diretto la serie Il bene e il male nel 2009 e Capri nel 2010.

Proprio in Capri Bianca Guaccero e Dario Acocella hanno collaborato: lei era una delle attrici del cast, lui il regista. La coppia, dopo il fidanzamento, è convolata a nozze nel 2013 e dal loro matrimonio è nata la figlia Alice: una relazione durata pochi anni e tramontata con la separazione nel 2017.

Bianca Guaccero e la figlia Alice: “Quando mi sono separata aveva 3 anni“

La separazione dall’ex marito Dario Acocella ha portato Bianca Guaccero a ricostruire la sua vita. Nel corso della sua avventura a Ballando con le stelle 2024 si è anche confidata a tal riguardo, spiegando: “Nella mia vita c’è stato un grande spartiacque, rappresentato dal fatto che io mi sia separata dal mio ex marito. Questa cosa ha cambiato profondamente non solo la mia vita a livello pratico, ma soprattutto me stessa“.

La conduttrice è ripartita da se stessa e dall’amore per sua figlia Alice, per la quale ha sempre cercato di essere una madre presente e protettiva: “Io ho ricreato un nuovo nucleo familiare, formato da me e mia figlia. Quando mi sono separata aveva 3 anni, era molto piccola, e cambiare città e vita mi ha fatto crescere in maniera esponenziale. Ho cercato di essere la colonna portante per mia figlia, sono sempre stata accanto a lei. Ho cercato di coltivare il mio lavoro e le mie passioni, ma anche di essere una madre presente“.