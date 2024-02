DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, GENITORI ASIA ARGENTO/ “Io e mio padre abbiamo voltato pagina…”

Asia Argento e il rapporto con suo padre Dario Argento: “Abbiamo avuto alti e bassi…”

Asia Argento è stata quest’oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, accompagnata da sua sorella Fiore Argento. Insieme hanno raccontato pagine importanti di vita, di arte condivisa, ma gli aneddoti più toccanti sono emersi parlando degli affetti. L’attrice ha in particolare raccontato del rapporto con suo padre Dario Argento con il quale ha avuto modo di confrontarsi sugli errori commessi in passato. “Lui com’è? E’ molto dolce, diciamo che non è più in guerra con il mondo: il nostro mestiere è molto tosto quindi ha dovuto lottare per affermare anche la sua diversità dagli altri. Ora forse non deve più combattere, forse…”.

Entrando nel merito del rapporto di oggi con suo padre Dario Argento, Asia Argento ha raccontato: “Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo due caratteri molto tosti, siamo entrambi della vergine; entrambi orgogliosi e testardi. Se ho qualche rimpianto verso di lui? Si, molti. Però non si può vivere con i rimpianti e sono cose di cui abbiamo parlato ultimamente e abbiamo voltato pagina. Io posso parlare delle mie mancanze, dei miei comportamenti sbagliati, pensavo li avesse dimenticati…”. L’attrice ha poi aggiunto: “Abbiamo affrontato i momenti bui della mia vita, come quando facevo uso di sostanze mentre lavoravo con lui, non mi sono comportata bene e mi vergognavo molto. Quando ho fatto ammenda, lui mi ha detto una cosa incredibile: ‘Erano anni che aspettavo che mi dicessi questo’. Vivevo con la vergogna di questi miei comportamenti…”. (agg. Valerio Beck)

Asia Argento racconta i rapporti tesi coi suoi genitori: “Mia madre ebbe conflitti con papà fino alla morte, forse io glielo ricordavo…”

Asia Argento è la figlia del noto regista Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi. Il matrimonio tra Dario e Daria ha dato vita ad Asia, che è cresciuta insieme a due sorelle. Tuttavia, la tragica perdita di Anna, figlia solamente di Daria, ha segnato la vita della sua famiglia. Anna ha perso la vita in un incidente stradale nel 1994, quando aveva appena ventidue anni. Nel suo libro, Asia ha parlato apertamente di questo terribile evento e dei rapporti non sempre facili con i genitori.

A proposito di questo, in una lunga intervista concessa a Caterina Balivo, non molto tempo fa, la figlia d’arte si è lasciata andare sul suo passato burrascoso, ripercorrendo i rapporti tesi con la madre: “Mi picchiava in maniera molto violenta. È stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata. Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”, il suo tragico racconto.

Asia Argento: “Per mantenere i propri figli si fa di tutto”

Il passato choc di Asia Argento non le ha impedito di essere a sua volta una madre amorevole e presente. La sua primogenita, Anna Lou, è nata dalla relazione con Morgan; il econdo figlio, Nicola, è invece frutto dell’amore con un regista (Michele Civetta) al quale Asia si è legata dopo la separazione con il cantante. Oggi Anna ha ventuno anni, mentre Nicola Giovanni Civetta quattordici.

Per il loro benessere, Asia ha fatto di tutto, anche esperienze lavorative che forse oggi non ripeterebbe: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Io non mi sentivo bene. Avevo proprio bisogno di soldi. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo”, le sue parole.











