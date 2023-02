Dario Ballantini/ “Cresciuto i figli con la musica di Dalla, con Valentino la svolta”

Il grande Dario Ballantini, straordinario artista con all’attivo più di 70 imitazioni, è stato ospite questa mattina nel programma di Rai Due, I Fatti Vostri. “Ho iniziato da ragazzo a fare le imitazioni – ha raccontato – poi alle scuole medie, il liceo. Sono un grande appassionato di Alighero Noschese, sono andato a vederlo a 12 anni a Pisa, fece uno spettacolo e mi ha folgorato”. Qual è l’imitazione a cui è più affezionato Dario Ballantini? “Senza dubbio Valentino, un’imitazione che mi ha aperto le porte, e poi era fatta in strada, una novità”. Su Vasco Rossi: “E’ anche appassionato dei miei quadri, ne ha presi due. Qualcuno che si è offeso? Quasi nessuno, c’è stato Vittorio Emanuele che ha avuto un po’ da ridire”. Dario Ballantini quando aveva 8-9 anni fece un fumetto di uno che si mascherava: “Era uno che usava le parrucche, è stata un’anticipazione, di fatto era già scritto tutto…”.

Su Lucio Dalla: “Mi ha sempre attratto, anche la sua figura, al di là del cantautore, era un creativo. Gli ho fatto vedere i miei diari scolastici quando è venuto a suonare per me alla Triennale, gli ho fatto vedere i disegni che facevo del suo volto ed è stata un’emozione grandissima”. Quest’anno Ballantini fà i 40 anni di imitazioni e sta portando in giro uno spettacolo, con l’aggiunto di uno su Lucio Dalla “Da Balla a Dalla”. Sul suo ruolo di papà: “Gli ho cresciuti tutti e tre con la musica di Dalla che è sempre da riscoprire, è la parte interessante più quella interessante che ha ancora bisogno di sviluppo”.

