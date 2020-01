Dario Ballantini da Striscia alla pittura/ Le sue opere in mostra a Firenze

Dario Ballantini, l’imitatore di Striscia la Notizia, mette momentaneamente da parte i suoi personaggi, per esporre in una mostra le proprie opere. Oltre ad aver dato vita ad almeno 64 personaggi a Striscia la Notizia, Dario Ballantini è anche un pittore e, dall’11 gennaio, esporrà ventuno opere che fanno parte della mostra intitolata ‘Esistenze Inafferrabili’. L’esposizione è stata allestita alla galleria d’arte La Fonderia, a Firenze. Si tratta, come fa sapere l’Ansa, di opere ad acrilico realizzzate su tela, carta intelata e tavola e che rappresentano le varie fasi della condizione esistenziale dell’uomo. Da vittima a carnefice, l’uomo, in tutte le fase della sua vita, viene dipinto con una prevalenza di toni rossi, blu e neri. Ballantini che ha trovato il successo e la popolarità con Striscia la Notizia, si dedica alla pittura da oltre 30 anni.

DARIO BALLANTINI PITTORE: “LA FAMIGLIA MI HA DATO LA CARICA PER NON MOLLARE”

Dario Ballantini ha l’arte nel sangue. L’imitatore di Striscia la Notizia, infatti, proviene da una famiglia di artisti grazie ai quali si è avvicinato alle varie forme d’arte, in primis teatro e pittura. Ballantini, infatti, ha alle spalle tantissimi artisti: papà pittore neorealista, zio postmacchiaiolo, nonno attore e zio tenore mancato. I parenti non sono riusciti a realizzare ciò che avrebbero voluto e questo ha dato a Ballantini la forza per non mollare e fare di tutto per realizzare i suoi sogni artistici. “Mi hanno dato carica e ispirazione per non mollare”, ha dichiarato in una recente intervista a Verissimo. Fino al 31 gennaio, dunque, i fans di Ballantini potranno ammirare anche le sue opere e scoprire un suo nuovo lato.

