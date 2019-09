Striscia la notizia Vs Ignazio Moser e i vip/ “Furbetti delle pubblicità Instagram”

Quello delle pubblicità sui social è diventato un argomento davvero spinoso e se in un primo tempo Ignazio Moser, per dire un nome, e i suoi colleghi, hanno continuano a postare foto di prodotti senza inserire il piccolo tag usato per le promozioni, adesso la situazione è un po’ migliorata. A spulciare i profili social dei vip prendendoli di mira è stato il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. La coppia Ezio Greggio-Michelle Hunziker è tornata in onda da lunedì ma proprio nella puntata di ieri ha toccato l’argomento social network e quei profili seguiti da migliaia e migliaia di follower, quelli che vengono ormai considerati dei veri e propri influencer proprio come Ignazio Moser, Fabio Rovazzi, Martina Colombari, Aida Yespica, Carmen Di Pietro. Sono loro i vip che il tg satirico ha portato agli onori della ribalta ma non per complimentarsi per il numero di seguaci ma per far notare quella che hanno definito una “furbizia”. Clicca qui per vedere il video.

STRISCIA LA NOTIZIA VS IGNAZIO MOSER E I FURBETTI DI INSTAGRAM

Da tempo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, insieme a Codacons e Unione Nazionale dei Consumatori, ha chiesto agli influcner di rendere chiaramente visibile la pubblicità sui social proprio per evitare la famosa pubblicità occulta ma spesso il famoso hashtag #adv non compare sui post dei vip, ma perché? In molti spiegano che alcuni prodotti non sono pubblicità (quindi non vengono retribuite) ma si tratta di cose che usano e che amano mostrare. Il limite è davvero sottile ma Marco Casimani Calzolari di Striscia la notizia ieri sera ha tuonato: “Non vengono rispettate le regole. Il problema è serio. Caro vip, caro influencer, se non specifichi che il tuo post è genuino, senza avere nulla in cambio, confondi le idee. Bisogna dirlo se induci a comprare qualcosa per cui sei pagato, soprattutto per i tanti giovani che ti seguono”. Ignazio Moser e i suoi colleghi risponderanno a queste accuse?

