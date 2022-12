Dario Cassini con Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Ripescato? I pregiudizi pesano ancora…

Dario Cassini con Lucrezia Lando, Ballando con le stelle Finale

Per la coppia formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando sarà molto difficile accedere alla finalissima di Ballando con lel stelle. Il pubblico non ha mai apprezzato Dario, ritenuto troppo borioso e sicuro di sè. A un certo momento l’attore ha accusato Selvaggia di essere troppo di parte nei riguardi di Biagiarelli. Questa cosa ha fatto infuriare la giornalista, anche perchè Lorenzo balla molto meglio di Dario, ma l’attore ancora ritiene di muoversi meglio di altri concorrenti.

YLENIA CARRISI FIGLIA ALBANO E ROMINA/ Le sorelle Cristel e Romina: "Il dolore..."

In queste settimane si è allenato per prepararsi al ripescaggio, ma difficilmente riuscirà a rientrare in gara, tra gli eliminati, a parte Mughini e Marta Flavi, ci sono concorrenti che ballano bene e meriterebbero di rientrare in gara. Il pubblico fino a oggi non si è espresso su Dario Cassini, benché a qualcuno possa risultare simpatico e lo stima come attore, non può augurarsi di vederlo in finale. Da lui ci si aspetta un miglioramento nel ballo, visto che avuto tutto il tempo necessario per fare progressi, chissà se al match finale possa sbalordire tutti, giuria compresa. In compenso il suo rapporto con Lucrezia Lando è tornato alla normalità e se alla sesta puntata Mariotto ha notato che tra i due era sceso il gelo, ora è tornato il sereno.

Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle 2022/ Intesa da "vera coppia"

Dario Cassini e Lucrezia Lando torneranno in gara?

Nella finale di Ballando con le Stelle ci sarà il ripescaggio e Dario Cassini in coppia con Lucrezia Lando potrebbe tornare ufficialmente in gara. Vediamo qual è stato il percorso dell’attore fino a questo momento. Dario Cassini è stato eliminato alla sesta puntata dopo uno spareggio con Iva Zanicchi. L’attore ha lasciato lo show portandosi dietro una scia di polemiche per l’accesa discussione che ha avuto nella quinta puntata di Ballando con Selvaggia Lucarelli che ha riferito di una telefonata privata avuta da Cassini prima dell’inizio di puntata, in cui le avrebbe chiesto di accendere ulteriori discussioni con lui per dargli maggiore visibilità. Nella clip di presentazione, Dario Cassini ha dichiarato di non riuscire a ricordare quattro passi, e su questo è stato sincero, perché in pista non si è visto per niente ballare, eppure è riuscito ad arrivare fino alla sesta puntata.

Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ Grande impegno, ma...

Si è presentato alla prima puntata con un charleston. Nella seconda puntata è sceso in pista con un boggie e ha dovuto affrontare il primo spareggio. Con il merengue è riuscito a mandare a casa Marta Flavi. Nella terza puntata si è esibito in un tango, poi un paso. Nella quinta puntata ha presentato una salsa ed è andato allo spareggio con il cha-cha mandando fuori dai giochi Giampiero Mughini. Alla sesta puntata il moderno gli ha fatto guadagnare qualche punto in più da parte della giuria, ma non ha potuto evitare lo spareggio. Il suo jive non è bastato a fargli proseguire il cammino verso la finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA