Dario Cassini e il papà Raffaele morto quando aveva solo 3 anni/ “Non so se mi sia mancato perché…”

Chi è Dario Cassini, il papa Raffaele morto quando aveva solo 3 anni: “Non so se mi è mancato”

Finalmente il momento è arrivato, Dario Cassini e in nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 faranno il loro ingresso nella puntata di questa sera. Il loro arrivo era dato per certo da TvBlog, nella scorsa puntata ma poi si è deciso di posticipare l’arrivo. Ed in molti, quindi, si stanno chiedendo chi è Dario Cassini? Nato a Napoli nel 1967 la sua infanzia è stata contraddistinta da un gravissimo lutto, la perdita del padre quando aveva solo 3 anni. È stata la madre ad occuparsi di lui e dei suoi tre fratelli di cui l’ultimo nato dopo la morte del padre.

Chi è e com’è morto il papà di Dario Cassini, Raffaele? L’attore, in diverse interviste ha spiegato che il padre era Medico di medicina generale, perito, esperto di previdenza ed ex ufficiale dell’esercito ed è morto prematuramente a causa di un incidente stradale. Il comico, durante la sua esperienza a Ballando con le stelle con Lucrezia Lando, sulla sua infanzia ha confessato: “Avevo meno di tre anni quando ho perso mio padre. È una figura mancante, purtroppo non ho avuto questa fortuna e non so se mi sia mancato perché non so di cosa si stia parlando.”

Com’è morto il papà di Dario Cassini, Raffaele? È deceduto dopo un gravissimo incidente in auto. L’attore in un’intervista concessa a Il Mattino negli anni scorsi ha ripercorso quei drammatici momenti anche se lui, avendo solo tre anni, non ha moltissimi ricordi: “Mamma è rimasta vedova presto. Al funerale di papà aveva un quarto figlio in pancia.” E subito dopo ha elogiato il coraggio della madre: “Ha condotto una vita eroica. Ha messo noi davanti a tutto. Ebbe poi una storia con un uomo che piacque a lei e a noi, un giornalista del Mattino, Gianni Infusino.” Adesso Dario Cassini ha una compagna ed un figlio a cui ha messo il nome dell’amato nonno.











