Dario Fabbri è laureato? Le Iene indagano/ Video, Mentana: “Quello che sappiamo sono ca*zi nostri”

Nelle ultime ore è scoppiato il caso Dario Fabbri, esperto di geopolitica spesso e volentieri ospite dei programmi di La7 per parlare del conflitto in Ucraina. A sollevare la questione ci ha pensato il professor Riccardo Puglisi che tramite i social ha chiesto lumi sulla laurea dello stesso Dario Fabbri. Il direttore di Domino ha spazzato via ogni dubbio e intervistato da Dissipatio ha spiegato: “Ho studiato scienze politiche alla Luiss (vecchio ordinamento), ma ho abbandonato all’ultimo anno per concentrarmi soltanto sulla geopolitica, sulla struttura degli eventi anziché sulla sovrastruttura, e sulla storia degli altri popoli, dimensione essenziale di ogni ragionamento, che non trovai nel percorso universitario”.

Quindi Fabbri ha parlato del suo percorso di autodidatta: “Nei primi anni Duemila tale approccio incrociato era più o meno ignoto e ho preferito approfondirlo autonomamente, da orgoglioso autodidatta”, per poi aggiungere: “Per me è stato indispensabile collocarmi fuori dall’accademia per sviluppare un pensiero diverso, estraneo alle relazioni internazionali e alla politologia. Ognuno segue il suo percorso, mi pare evidente”, in merito alla sua collaborazione con Limes e Lucio Caracciolo, nonchè l’esperienza in Domino con Mentana.

DARIO FABBRI LAUREATO, MONTELEONE DE LE IENE VA DA MENTANA

Proprio Enrico Mentana è stato avvicinato dal programma de Le Iene, prima puntata andata in onda ieri sera: “Giuro su mia mamma che io non gliel’ho mai chiesto. Il curriculum di Dario Fabbri dove è? Quello che circola è una bio”, racconta Mentana prima di sottrarre il telefono a Tonino Monteleone de Le Iene, per poi restituirlo subito.

“E’ vero o no quello che dice Puglisi?”, incalza la iene, ma Mentana replica: “Noi il fact cheking su Fabbri l’abbiamo fatto ma ciò che abbiamo scoperto sono ca*zi nostri. Dobbiamo dare questa notizia? Noi diamo quello che ci pare”. Le Iene hanno raggiunto anche Dario Fabbri, che ha confermato il fatto di non avere una leaure: “No doc ne prof, mi accontento di signore, essere un signore non è mai sbagliato nella vita”. Qui il video del servizio de Le Iene.

